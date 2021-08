All’incirca un milione di italiani soffrono di gastrite. La maggior parte sono donne, che si trovano a sperimentarne periodicamente i sintomi: crampi, bruciore di stomaco e nausea.

La gastrite è un’infiammazione della mucosa che riveste l’interno dello stomaco. Fa la sua comparsa quando la barriera difensiva che la protegge si indebolisce. La causa può essere un evento stressante, una reazione autoimmune, un’infezione da helicobacter pylori, abuso di alcol o un’assunzione prolungata di farmaci antifiammatori non steroidei.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È un disturbo molto comune e proprio per questo è bene conoscere anche i cibi da non mangiare e due regole da seguire per combattere la gastrite.

Come riportato dalla Fondazione Veronesi, ci sono alcune accortezze da seguire e da affiancare a un eventuale trattamento farmacologico prescritto da uno specialista.

I cibi da non mangiare e due regole da seguire per combattere la gastrite

Il consumo di alcuni cibi dovrebbe essere tassativamente evitato. A partire dalle bevande contenenti caffeina o metilxantine, gassate o troppo calde e spezie in quantità elevate, vino e superalcolici. In linea generale, si sconsiglia anche il consumo di brodo di carne, estratti per brodo e minestre contenenti questi ingredienti, formaggi piccanti o fermentati e insaccati.

Evitare di friggere i cibi e preferire altri metodi di cottura, come quella al vapore o alla griglia.

Evitare pasti abbondanti e introdurre degli spuntini è molto importante per favorire una corretta digestione

La Fondazione Veronesi si è soffermata anche sull’importanza di evitare pasti abbondanti, specialmente la sera. Meglio ripartirli nell’arco della giornata, cercando di mangiare sempre agli stessi orari. Il consiglio è di introdurre due spuntini, uno a metà mattina e l’altro a metà pomeriggio, così da tamponare l’acidità di stomaco, che può aumentare a causa del digiuno prolungato.

Mangiare lentamente

Masticare lentamente quando si mangia permette di avere molti benefici. Altresì è importante anche per combattere la gastrite, poiché favorisce la digestione. Al termine del pranzo o della cena, restare seduti per altri dieci minuti. Quando si mangia bisogna farlo senza fretta, dedicando il giusto tempo al pasto.