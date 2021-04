Il nostro animale domestico ha diritto ad un’alimentazione sana e nutriente tanto quanto noi. Per questo motivo, molti proprietari di cani hanno deciso di mettere da parte i prodotti industriali e di cucinare per i loro amici a quattro zampe preferiti. Occhio però, perché non tutti i cibi sono sani. Vediamo allora cosa raccomandano gli esperti di cultura e società di ProiezionidiBorsa circa i manicaretti da preparare per nutrire al meglio il proprio cane. Ecco cosa cucinare al proprio cane per mantenerlo in salute più una ricetta facile e gustosa per lui.

I vantaggi di un’alimentazione naturale

Premettiamo che, se di qualità, anche i prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati o nei negozi di animali sono adatti alla dieta del cane. Detto ciò, i vantaggi della cucina casalinga sono molti. Innanzitutto, preparando un piatto fatto in casa saremo sempre certi della genuinità e della tipologia degli ingredienti utilizzati. Così la dieta del nostro animale domestico sarà molto più varia ed equilibrata. In più risparmieremo tempo e denaro, non dovendo recarci in negozio per comprare i prodotti specifici per la sua alimentazione. Infine, cucinando da casa aiuteremo il nostro cane a restare in forma, prevenendo disturbi e malattie come otite e allergie.

Cosa mettere nella ciotola di Fido

Ogni cane ha bisogno della sua alimentazione specifica. Nonostante ciò vi sono dei piatti adatti a tutte le razze canine e che possiamo facilmente preparare in casa. Tra questi, un buon piatto di pollo con riso o verdure, una porzione di pasta con della carne magra o delle proteiche uova in camicia. Tutti rigorosamente naturali e senza condimento. Evitiamo quindi piatti troppo elaborati, ma affidiamoci alla semplicità.

Cosa cucinare al proprio cane per mantenerlo in salute più una ricetta facile e gustosa.

Ecco qui una ricetta che richiederà pochi minuti del nostro tempo e che sazierà il nostro cane. Qui di seguito gli ingredienti:

150 gr di riso;

70 gr di piselli;

30 gr di prezzemolo;

una patata dolce;

delle carote grattugiate a piacere.

Iniziamo cuocendo il riso in una pentola con dell’acqua, aggiungendo carote, prezzemolo e piselli (non mettiamo il sale). Cuociamo quindi la patata intera in acqua a parte, poi la sbucciamo e la schiacciamo per bene con una forchetta o un cucchiaio. Infine aggiungiamo il purè al riso cotto, mescoliamo bene e versiamo tutto nella ciotola.

Ecco quindi cosa cucinare al proprio cane per mantenerlo in salute + una ricetta facile e gustosa. Ricordiamo che se si vuol far diventare la cucina casalinga un’abitudine per il cane, allora è meglio prima consultarsi con un veterinario o un esperto di alimentazione animale per ricevere i consigli adeguati.