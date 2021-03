Sta arrivando la primavera con tutti i suoi frutti e le sue verdure. È importante per noi approfittarne, per più motivi. C’è infatti qualcosa a cui dobbiamo pensare quando facciamo la spesa al supermercato se vogliamo evitare di spendere troppo. Vediamo quindi cosa comprare al supermercato a marzo per poter risparmiare sulla spesa.

Comprare per stagione

Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno parlato diverse volte delle tecniche di risparmio sulla spesa. Fra queste c’è l’importanza di fare gli acquisti per sé la propria famiglia tenendo conto della stagione in cui ci troviamo. Infatti, spesso frutta e verdura fuori stagione sono significativamente più costose di quelle che crescono naturalmente in quel dato periodo.

È comprensibile, dal momento che sono necessarie tecniche e strutture costose per “imbrogliare” le piante portandole a produrre, ad esempio, le ciliegie a novembre. Ormai però viviamo completamente scollegati dai cicli naturali. Potremmo quindi non sapere con esattezza quali frutti e quali verdure sono di stagione in questo momento. Vediamoli insieme.

Frutta di stagione

Marzo ci regala ancora degli agrumi succosi. Parliamo di arance e mandarini, ma anche pompelmi, limoni e mandaranci. Anche i kiwi offrono a marzo un sapore più dolce rispetto agli altri mesi. Così anche le mele e le pere.

Verdura di stagione

Le verdure che il mese di marzo ci regala sono tantissime. Troviamo gli asparagi, le barbabietole, i carciofi, il cavolfiore, cavoli e cavolini di Bruxelles, cicoria, cime di rapa, finocchi e patate novelle. Ma anche radicchio, rape, spinaci, taccole e scalogno. Proviamo anche il topinambur, ormai coltivato anche in Italia.

Tutta questa abbondanza offre non solo un’occasione di risparmio, ma anche tanta bontà e salute. Infatti, molti dei frutti e delle verdure citati offrono un importante supporto al nostro sistema immunitario. In particolare gli agrumi, con la loro portentosa vitamina C. Ma anche altre verdure ricche di antiossidanti.

Ecco quindi spiegato cosa comprare al supermercato a marzo per poter risparmiare sulla spesa.

