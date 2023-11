Cosa comprare al prossimo Black Friday se ami viaggiare e stai già organizzando la prossima avventura 

5 prodotti per gli amanti dei viaggi che si trovano a prezzi scontati e possono essere anche un bel regalo di Natale per gli amici. Cosa comprare al prossimo Black Friday?

La metà di novembre rappresenta indubbiamente il giro di boa da cui poi partirà ancor più decisamente il conto alla rovescia in previsione del Natale.

Ma prima ancora che arrivi la festa più amata dell’anno, ci sono altri due importanti avvenimenti che catturano l’attenzione.

Il primo è il ponte dell’Immacolata, che fornisce l’opportunità per fare qualcosa di diverso e magari programmare un mini viaggio.

Del resto, i prezzi vantaggiosi non mancano e in ogni caso ci sono tantissime altre attività per distrarsi come ad esempio i mercatini di Natale.

L’altra data da segnare in agenda è poi il 24 novembre, ovvero il venerdì dedicato al Black Friday.

Un venerdì a prezzi scontati

Anche quest’anno, è infatti prevista la giornata delle grandi promozioni su una grande quantità e varietà di articoli.

Un vero toccasana per gli amanti dello shopping ma anche semplicemente per chi stava aspettando l’occasione di acquistare un determinato prodotto.

Inoltre, è sicuramente una buona opportunità di spendere meno se hai intenzione di fare regali di Natale particolari o costosi.

Cosa comprare al prossimo Black Friday se ami viaggiare: 5 idee a portata di click

Ma tra i tanti prodotti che ingolosiscono il portafogli, soffermiamoci nello specifico su quelli legati ai viaggi.

E da dove potremmo cominciare se non dalle basi, quindi dal bagaglio? Ogni volta è sempre un problema di peso o misure.

Su Amazon trovi interessanti opzioni a meno di 40 euro tra cui lo zaino 40x20x25, capiente e perfetto da usare come bagaglio a mano.

In alternativa, un altro acquisto interessante potrebbe essere il set di organizer pensati per ottimizzare lo spazio in valigia e averla in ordine.

Ancor più intrigante è poi l’offerta sul ferro da stiro da viaggio: il modello Origin Travel di Rowenta è già disponibile su Amazon a 39,99.

Un altro regalo o autoregalo utile nel caso ancora manchi all’appello è l’adattatore universale da viaggio con diversi attacchi di spine e prese USB.

Anche in questo caso, si trova comodamente su Amazon a 21,99 euro.

Infine, se non sei riuscito a trovare offerte soddisfacenti per il prossimo viaggio o vuoi regalarlo a qualcuno, punta sui cofanetti smartbox.

Alcuni costano anche a meno di 60 euro e sono validi per un weekend gastronomico, alla spa o a tutta avventura.