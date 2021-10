Ci sono segnali di forte preoccupazione per la valuta europea che ora potrebbe continuare a indebolirsi. Dopo aver analizzato la pessima settimana per l’euro che non conferma il segnale rialzista contro il dollaro ora andremo ad analizzare altri cambi valutari.

Cosa attendere dall’euro che indietreggia contro 6 valute ma si rafforza contro una? Ecco i cambi che ora andremo a studiare:

Eur Aud, Eur Cad, Eur Chf, Eur Gpb, Eur Jpy, Eur Nzd.

Eur Aud (euro dollaro australiano), ultimo prezzo a 1,5369. Tendenza ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 1,5719, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1,4423.

Eur Cad (euro dollaro canadese), ultimo prezzo a 1,4317. Tendenza ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 1,4683, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1,4053 e poi 1,3783.

Eur Chf (euro franco svizzero), ultimo prezzo a 1,0583. Tendenza ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 1,0766, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1,0235 e poi 0,9776.

Eur Gbp (euro sterlina), ultimo prezzo a 0,8445. Tendenza ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 0,8573, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 0,8282.

Eur Nzd (euro dollaro neozelandese), ultimo prezzo a 1,6128. Tendenza ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 1,6448, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1,5610 e poi 1,5312.

Cosa attendere dall’euro che indietreggia contro 6 valute ma si rafforza contro una? Lo Yen indietreggia

Eur Yen (euro yen), ultimo prezzo a 131,79. Tendenza rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 129,69, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 137,51.