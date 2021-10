Cosa scegliere fra kiwi e l’arancia? Quali fra i due frutti contiene più vitamine? Non il kiwi ma è questo il frutto che è più completo e si può mangiare in tanti modi che non tutti conoscono.

Il kiwi è una bacca commestibile appartenente alla famiglia delle Actinidiaceae. In genere viene consumato dall’autunno fino alla fine dell’inverno ed è prodotto in paesi come l’Italia, la Francia, il Cile, la Nuova Zelanda gli Stati Uniti e il Giappone.

In Italia è un frutto molto apprezzato, tanto che alla fine degli anni ‘80 un kg di Kiwi costava diecimila lire, oggi invece il suo costo si aggira intorno ai due euro al Kg.

Il suo successo è dovuto anche al fatto che è un frutto resistente alle malattie, la pianta è molto prolifica e si è adattata bene al nostro clima. Infatti, in molti lo hanno sostituito alla coltivazione della vite perché il margine di guadagno è più elevato.

A causa di notizie inesatte molti ritengono che il kiwi possa contenere il triplo della vitamina C di un’arancia. Non è esattamente cosi, perché in media questo frutto contiene 85 mg ogni 100 grammi contro i 50 grammi di vitamina C che contiene l’arancia.

Le arance al contrario hanno molte più vitamine e risultano essere più complete. Ad esempio, posseggono un numero nettamente superiore di vitamina A e di altre vitamine.

Altre differenze e curiosità

Il kiwi viene raccolto dalla pianta ancora acerbo, per evitare che diventi troppo maturo e molle quando viene esposto sugli scaffali dei negozi ortofrutticoli.

Le arance a differenza dei kiwi sono più versatili in cucina e non solo. Oltre ai vari succhi, la sua scorza può essere candita al cioccolato. Possiamo cucinare un buon risotto all’arancia, utilizzarlo come condimento per l’insalata, preparare spiedini di frutta con le arance. Possiamo farne una farina e utilizzarla come spezia. Il succo d’arancia può essere un sostituto del latte, e con le sue scorze si preparano degli ottimi infusi.