Con l’arrivo dei primi freddi si ha più voglia di sedersi intorno al tavolo e assaporare i piatti caldi della buona cucina. In questo periodo torna il desiderio di soddisfare il palato con ricette tipicamente autunnali e invernali. Piatti ricchi, saporiti e anche abbastanza consistenti che in estate abbiamo accantonato per lasciare spazio a pietanze più fresche e leggere.

Tra i piatti più succulenti e adatti ad ogni occasione come non menzionare il classico polpettone della nonna? Accompagnato spesso dalle patate al forno, il polpettone è un vero asso nella manica che non può essere ignorato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Inoltre, fa parte della lista delle preparazioni che ha moltissime varianti, tutte eccezionalmente golose.

Per questo motivo, dunque, facilmente sarà possibile accontentare anche chi non ama la carne. Un esempio? Ecco un polpettone di zucca buonissimo da provare assolutamente, soprattutto adesso che la zucca si trova in tutti i negozi e supermercati.

Attenzione, poi, a non perdersi questo polpettone di verdure di stagione per un piatto squisito da preparare in poco tempo.

Ecco, invece, il segreto per il polpettone croccante fuori e morbidissimo dentro.

Insomma, chiunque può realizzare un polpettone a regola d’arte, basta solo conoscere qualche piccolo trucchetto della nonna per renderlo irresistibile.

Raccomandiamo di seguirci attentamente perché di seguito mostreremo una ricetta speciale, morbida e cremosa. Difatti, chi non prova questo polpettone al sugo in padella non sa cosa si perde perché è squisito e si prepara facilmente.

Morbido e succulento farà impazzire tutti dopo un solo assaggio. D’altronde, come resistere ad un gustoso polpettone al sugo cotto in padella?

Chi non prova questo polpettone al sugo in padella non sa cosa si perde perché è squisito e si prepara facilmente

Ecco tutti gli ingredienti:

600 g carne macinata (mista o bovina, suina);

2 uova;

150 g mollica di pane raffermo;

1 patata;

50 g di prosciutto cotto;

150 g di scamorza;

2 cucchiai parmigiano grattugiato;

1 ciuffo prezzemolo fresco;

pangrattato e sale q.b.

Per il sugo

750 ml passata di pomodoro;

1 spicchio d’aglio

2 foglie di alloro (facoltativo);

3 foglie di basilico;

sale e olio d’oliva q.b.

Preparazione

Per preparare il polpettone al sugo cotto in padella, innanzitutto mettere in ammollo la mollica di pane in una ciotola con acqua. Poi, pelare la patata e grattugiarla per crearne una purea. Questo trucchetto contribuirà a rendere morbido il polpettone.

Prendere una ciotola e inserire la carne macinata, l’uovo, la patata grattugiata e mescolare. Far amalgamare gli ingredienti aggiungendo anche il prezzemolo tritato e un po’ di sale fino.

A questo punto strizzare bene la mollica e aggiungerla all’impasto. Poi, mescolare fino a raggiugere una consistenza omogenea.

Prendere un foglio di carta da forno e stendere l’impasto di carne per formare la base del polpettone. A questo punto aggiungere il prosciutto e la scamorza. Poi, richiudere il polpettone e sigillare molto bene i bordi.

Adesso è il momento di cuocere il sugo. In una padella abbastanza grande far soffriggere l’aglio con un filo d’olio. Poi aggiungere il pomodoro e un po’ acqua. Dopo qualche minuto, eliminare l’aglio e aggiungere le foglie di alloro e un pizzico di sale.

Una volta portato a bollore si potrà aggiungere il polpettone. Bagnare il polpettone con il sugo e far cuocere, a fuoco medio, circa 40 minuti, provando a girarlo un paio di volte per farlo cuocere in maniera omogenea.

Infine, aggiungere le foglie di basilico prima di servire.