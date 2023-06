Questo è un momento decisivo per il breve termine dei mercati azionari internazionali. Non reputiamo che il lungo possa essere in pericolo, e lo spiegheremo nel prossimo paragrafo. Cosa sta succedendo e cosa accadrà a Wall Street da ora in poi?

Pericoli sul lungo termine

Tornano a spaventare i tassi di interesse e la probabilità che possano essere ulteriromente alzati. Non sappiamo se sarà così o meno, ma riteniamo che quello che andrà monitorato non saranno i rialzi dei tassi, quanto il loro impatto sulla crescita economica. Ad oggi, i dati macroeconomici “sembrano restituire” un futuro di atterraggio morbido. Quindi, al momento sembra non esserci nessuna recessione alla porta, anche se la curva dei rendimenti prevede in tal senso (questo non è un indicatore che funziona al 100%!).

Dal punto di vista delle probabilità:

il terzo anno del ciclo presidenziale americano ha sempre mostrato una forza superiore alla media;

quando questo si è combinato con il terzo anno del ciclo decennale, sono aumentate le probabilità che il minimo del decennio sia già alle spalle;

il barometro di gennaio proietta con probabilità superiori al 90% un rendimento positivo per l’anno in corso.

Inolre, le medie settate su 200/400/600 settimanali sono orientate al rialzo.

Quali sono i livelli che se rotti al ribasso in chiusura settimanale potrebbe far invertire la tendenza di lungo termine?

Dow Jones

28.660

Nasdaq C.

10.088

S&P500

3.808.

Wall Street a un punto decisivo di breve termine: cosa accadrà fino al 30 giugno?

La giornata di contrattazione di venerdì 23 giugno si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.727,43

Nasdaq C.

13.492,52

S&P500

4.348,33.

Dovrà preoccupare la tenuta dei seguenti livelli in chiusura di seduta:

Dow Jones

33.399

Nasdaq C.

13.089

S&P500

4.261.

Chiusure inferiori a questi livelli potrebbero scatenare una severa correzione. Per il momento il ritracciamento in corso potrebbe durare fino al 30 giugno, prossimo setup mensile. In quella sede vedremo cosa poi potrebbe accadere.

Lettura consigliata

Usciti nel 2023 questi 2 libri emozionanti sono da leggere quest’estate