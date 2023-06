La bevanda in bottiglia che appiattisce la pancia. Questa estate potenziala con 2 foglie aromatiche 

A volte si ha voglia di prendere qualcosa che spezzi la fame e allo stesso tempo non faccia ingrassare. Fra i tanti alimenti che abbiamo a disposizione diamo uno sguardo ad uno in particolare, una bevanda che in estate si beve volentieri e ci aiuta ad appiattire la pancia: il tè verde anche in bottiglia.

In estate si fa sempre attenzione alle quantità di calorie che si assumono. Si cerca di mangiare poca pasta e poco pane in modo da avere una pancia che non lievita. Ma è soprattutto un’altra sostanza che bisogna tenere sotto controllo è questa è lo zucchero.

Il nemico della pancia: lo zucchero

Lo zucchero è l’alimento che fa ingrassare di più e il suo eccesso produce anche grasso addominale. Lo ritroviamo in tante bevande ma anche in insospettabili prodotti salati. È facile aspettarsi dello zucchero in un gelato, ma spesso si utilizza anche in prodotti conservati. Fra questi snack confezionati, minestroni, zuppe e sughi pronti. Tutta la categoria di salumi, insaccati e affettati. Ma lo troviamo anche nei cereali e nel pane in cassetta, oltre che nella maionese, ketchup e condimenti vari. Perciò attenzione alla quantità totale di zucchero che si assume al giorno.

Le bevande ricche zuccheri

Una particolare attenzione va posta anche alle bevande di cui se ne fa gran uso durante l’estate. Quando fa tanto caldo il desiderio di bere qualcosa di fresco è forte. Tuttavia alcune bevande come i succhi di frutta e le bevande gassate in generale, contengono buone dosi di zucchero. Vedremo allora qual è la bevanda in bottiglia che appiattisce la pancia.

Tuttavia il modo migliore per vincere la sensazione di caldo è invece bere bevande calde o tiepide. I tè ad esempio sono indicati proprio per questo. Inoltre con il tè preparato a casa possiamo regolarci sulla quantità di zucchero da aggiungere.

Alcuni tipi di tè sarebbe meglio berli senza zucchero, per poterne gustare tutta l’aromaticità. Se è vero che un tè nero senza zucchero ha un gusto forte per il palato, la cosa cambia quando si parla di tè verde. Il tè verde si può bere tranquillamente senza aggiungere zucchero. Non ha un sapore forte, ma anzi possiede quella tipica aromaticità delle foglie verdi.

La bevanda in bottiglia che appiattisce la pancia: il tè verde

Certo non tutti hanno la possibilità di prepararsi ogni volta il tè. Ma in questo caso ci vengono in aiuto delle preparazioni che si trovano al supermercato. In questi ultimi anni accanto alle classiche bottiglie di tè per l’estate, si trovano anche quelle a base di tè verde. Quando le acquistiamo dobbiamo fare solo attenzione di scegliere quella bottiglia che contiene poco zucchero. Controlliamo allora l’etichetta. Per il resto tutte le proprietà del tè verde sono lì.

Una delle caratteristiche del tè verde è di accelerare il metabolismo. Sarebbe a dire che agisce più velocemente sui grassi e sugli zuccheri. In questo modo si facilita la perdita di peso e la nostra pancia tende a diventare sempre più piatta. Inoltre favorisce la diuresi, aiutandoci anche a eliminare le tossine dal nostro corpo.

Due foglioline col tè verde

Per un effetto bruciagrassi ancora più accelerato, basta aggiungere al tè verde due o tre foglie di menta. La menta aiuta a bruciare i grassi e si associa bene come gusto a quello del tè verde. Un’idea per un’estate con la pancia sotto controllo e con una bevanda aromatica. Bevendo tè integriamo anche la giusta quantità d’acqua da bere in estate.