Corsa finale dei mercati fino al 7 marzo? Per il momento

Siamo giunti alla prova del nove a parer nostro. I mercati potrebbero fare il guizzo finale prima di lasciare spazio a un ritracciamento di un paio di mesi. Lo scorso anno, dopo un forte rialzo iniziale si formò una gamba ribassista fra inizio agosto e il 10 ottobre. Quasi tre mesi. Si ripeyerà anche stavolta? E quindi, i prossimi setup annuali del 18 aprile, 20 maggio e 24 giugno, accompagneranno questo ipotetico ribasso? Le date più importanti fra queste saranno il 20 maggio e il 24 giugno, setup rossi. Solitamente in queste scadenze negli ultimi 20 anni abbiamo visto formare minimi e massimi rilevanti. Si ripeterà anche stavolta? A priori non abbiamo ragione di pensare al contrario. Come al solito poi si procederà per step. Ora inizierà quindi la corsa finale dei mercati fino al 7 marzo?

Il percorso campione annuale

Sia le nostre date di setup che la previsione annuale proiettano a inizio del mese di marzo un setup rilevante. Si potrebbe a questo punto formare lo scenario di cui stiamo scrivendo da diverse settimane: si formerà un massimo il 7 marzo per poi lasciare spazio fino al 20 maggio o addirittura il 24 giugno?

La previsione annuale proietta una fase laterale ribassista fra il 7 marzo e il e le settimane numero 20/22 dell’anno. In queste cadrà prorio la data del 20 maggio. Questo ipotetico ritracciamento dovrebbe poi lasciare il passo a un rialzo fino alla fine dell’anno. Durante il periodo 7 marzo/24 giugno, i nostri calcoli statistici ci fanno ritenere che almeno i mercati americani e forse anche gli altri listini internazionali andranno a ritestare i prezzi dell’apertura annuale. Vediamo cosa attendere nel breve termine. Come al solito l’approccio sarà quello di guardare alla tendenza dei prezzi per capire poi se la previsione verrà confermata o aggiustata /cambiata di volta in volta.

I mercati ora potrebbero accelerare fino al 7 marzo? Cosa guardare e come comportarsi nei prossimi giorni

La seduta di contrattazione del 21 febbraio dei listini azionari potrebbe aver riportao più stabilità al railzo . Quseat si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.161

Eurostoxx Future

4.787

Ftse Mib Future

32.111

S&P500

4.981,80.

Per il momento il trend rialzista rimarrà tale fino a quando in chiusura giornaliera e poi settimanale non si assisterà alla fomazione di livelli inferiori ai seguenti:

Dax Future

16.832

Eurostoxx Future

4.657

Ftse Mib Future

31.000

S&P500

4.909.

Tutto rimane invariato. Non ci resta che attendere gli sviluppi. Se non ci sbagliamo, ora vedremo i listini accelerare del 3/4% fino al 7 marzo.

