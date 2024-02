I mercati azionari internazionali continuano a sparare al rialzo, sembrano inarrestabili. Era da molto tempo che non si vedeva un redimento di oltre il 20% in 2/3 mesi. Cosa attendere ora i mercati che continuano a rimanere sui supporti e a sfidare di volta in volta nuove resistenze? Dal punto di vista macroeconomico invece, le Banche centrali si trovano in un punto molto particolae. Infatti, i recenti dati pubblicati sui prezzi al consumo sembrano scompigliare le cose.

Ricordiamo che nel meeting della Federal Rserve di dicembre, il presidente Jerome Powell aveva indicato che nel corso del 2024 i tassi potevano essere tagliati almeno 3 volte. E gli investitori ci avevano scommesso. Ora, la data di marzo sembra sfumata e potrebbe allontanarsi ulteriromente il primo taglio. Frattanto, le recenti trimestrali hanno evidenziato un’economia in leggero rallentamento ma pur sempre robusta. Soft Lnanding come da nostre previsioni? Cosa faranno le Banche centrali? Crediamo che il miglior approccio sarà quello di guardare ai dati che verranno pubblicati di volta in volta. Il rialzo dei listini continua a trainare le azioni al rialzo. Oggi andremo a guardare cosa stanno facendo due Big: Amazon fra raccomandazioni degli analisti e pattern grafici.

Mercati americani in un punto nodale

Nelle ultime due settimane i prezzi più volte sono stati fermati da alcune trend line di medio lungo periodo. Infatti, nei giorni scorsi abbiamo visto come tracciando una linea diagonale a velocità costante dal massimo del 27/28 luglio 2023, questa passi dai livelli attuali fermando per il momento le escursioni rialziste. Cosa cacadrà? A parer nostro una data importante sarà rappresentata dal 7 marzo, quando scadrà il nostro primo setup annuale. Questa potrebbe dare indicazioni fino a maggio inoltrato.

Amazon fra raccomandazioni degli analisti e pattern grafici

Amazon, ha chiuso l’ultima seduta di contrattazione al prezzo di 168,59. Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 144,05 e il massimo a 175,39. I prezzi nelle ultime settimane sono state fermate dalla trend line partenti dai massimi di luglio e novembre 2021. Per il momento su base settimanale sono ancora segnati minimi e massimi crescenti. Attenzione invece, a un ritorno sotto 165,75 in quanto potrebbe portare i prezzi verso 150 e poi 134/27 (media mobile a 200 settimane).

I prezzi attualmente sono sotto il POC annuale (Punto di maggiore scambio dei volumi). Cosa accadrà?

Siamo andati a leggere sulle riviste specializzate quali sono i giudizi degli analisti su questa società.

Ecco lo schema riportato:

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 61

Ultimo prezzo di chiusura 168,6 USD

Prezzo obiettivo medio 204,7 USD

Differenza / Target Medio +21,40%.

Quindi, a leggere questi dati, Amazon potrebbe ancora salire di medio lungo termine