Nell’attuale panorama socio-lavorativo sono molti i fattori stressanti che possono incidere in termini negativi sulla salute fisica e mentale di una persona. Come dimostrano diversi studi autorevoli, tali indicatori sono maggiormente evidenti nei Paesi altamente industrializzati in cui i ritmi di vita seguono tempi piuttosto frenetici. In simili circostanze a risentirne non è solo il corpo che accusa il colpo di una routine estremamente accelerata, ma anche la salute psichica. Ecco perché talvolta stanchezza e irritabilità o apatia potrebbero denunciare più che una carenza di vitamine nell’organismo una condizione più complessa da non trascurare.

Quanto i livelli di stress possono incidere sulle varie dimensioni di vita

Al giorno d’oggi si sente spesso parlare di stress al punto che tale termine è diventato d’uso quotidiano. Possono stressare le relazioni familiari, quelle sentimentali, possono stressare le situazioni sociali oppure il lavoro. Ecco perché trovare un equilibrio che consenta di godersi a pieno la vita è un aspetto fondamentale per ciascuno. A volte i fattori stressanti possono assumere un tale peso nella vita quotidiana da determinare vere e proprie sindromi che coinvolgono mente e corpo.

Laddove si riscontri una limitazione lavorativa, è possibile ottenere alcune tutele sul piano lavorativo e assistenziale. A tal proposito, abbiamo precedentemente illustrato quali sono le 5 malattie psichiche per le quali l’INPS riconosce la pensione d’invalidità. Dunque, riconoscere una situazione stressante è importante per poter intervenire in maniera adeguata sulla salute della persona. A volte, la causa di simili vissuti potrebbe rintracciarsi nella dimensione lavorativa.

Stanchezza e irritabilità o apatia potrebbero denunciare non una carenza vitaminica ma questa sindrome talvolta sottovalutata

Un fenomeno di cui si sente parlare sempre più spesso è quello del Burnout. Si tratta di una vera e propria sindrome, come indica la World Health Organization, che interessa la dimensione occupazionale. I

l Burnout è la risultante di uno stress cronico sul posto di lavoro che emerge gradualmente in maniera prolungata. Secondo l’OMS questo fenomeno subisce l’influenza di almeno tre fattori principali tra cui l’esaurimento emotivo e fisico, il calo della produttività e la depersonalizzazione. Tali eventi si accompagnano a sintomi tanto fisici quanto psichici come dolori viscerali, articolari, nausea, cinismo, tensione, distacco emotivo e senso di fallimento.

Episodi di Burnout si possono verificare spesso in professioni che implicano l’aiuto e la relazione con terzi. Oppure, in lavori in cui il livello di responsabilità è elevato o che richiedono attività ripetitive, monotone e noiose. Individuare le cause alle base di alcuni sintomi è quantomai necessario per una diagnosi differenziale e per realizzare il trattamento più indicato alla persona.

