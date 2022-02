Questa festa è la perfetta unione di maschere colorate e dolci tipici della tradizione, ma anche della lasagna ripiena di polpette o salsiccia.

Il Carnevale è una festa che parte proprio dalla cucina di casa e che sfrutta l’abilità ai fornelli del proprietario di casa. Tra struffoli, graffe, migliaccio, frittelle di riso, zeppole e castagnole, la scelta è davvero vastissima.

Per avere chiacchiere, gonfie e bollose come in pasticceria, poi, dobbiamo ricordarci di evitare alcuni semplici errori.

Chi cerca un dolce diverso dalle solite chiacchiere, invece, deve conoscere la ricetta di questa crostata friabilissima e ripiena di frutta di stagione.

Ecco subito come prepararla e come decorare questa crostata “a maschera”, in perfetto tema con il Carnevale.

Di cosa avremo bisogno per una crostata di 8 porzioni

250 grammi di farina;

un uovo medio;

80 grammi di burro;

80 grammi di zucchero;

un pizzico di sale;

2 manciate di codette colorate;

250 grammi di ricotta fresca a piacere;

340 grammi di marmellata alle fragole.

Si prepara con marmellata di fragole questa crostata di Carnevale veloce con pasta frolla e dolce quanto le chiacchiere

Ecco una ricetta veloce e assai scenografica, che piacerà pure ai più piccoli. D’altronde, si prepara con marmellata di fragole questa crostata, un’esplosione di dolcezza.

Bisognerà iniziare dalla pasta frolla, collocando la farina, l’uovo, lo zucchero, il burro e un pizzico di sale in una boule. Impastare accuratamente e aggiungere anche un po’ di codette di zucchero. Una volta ottenuto un panetto omogeneo, collocarlo in frigo per almeno 20 minuti.

Stendere la frolla, avendo cura di tenerne una parte per le decorazioni. Quindi, collocarla in una tortiera da 22 centimetri, ben imburrata e infarinata.

Bucherellare il fondo e riempire la crostata con la marmellata di fragole. Aggiungere anche la ricotta, a cui occorrerà unire un cucchiaino di zucchero.

Come decorarla per Carnevale

Una volta pronta la crostata, occorrerà procedere con la decorazione. Questo dolce è detto “mascherino”, perché con la frolla servirà creare la sagoma di una semplice maschera di Carnevale. Per farlo, usare la frolla messa da parte per le decorazioni e ricavare dai ritagli anche dei fiorellini.

Usare entrambi per decorare la superficie della torta e infornare a 180 gradi per 20 minuti. Una volta sfornata e ben fredda aggiungere altre codette colorate di zucchero.

