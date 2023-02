Nel corso della seduta del 10 febbraio ci sono state due azioni (BFF Bank e LUVE) che hanno segnato nuovi massimi storici. Sicuramente un’importante prova di forza. Conviene puntare su titoli azionari che hanno registrato nuovi massimi storici? Se sì, quale delle due azioni offre un potenziale di apprezzamento maggiore?

Conviene puntare su titoli azionari che hanno registrato nuovi massimi storici?

Per rispondere a queste domanda innanzitutto bisogna capire le ragioni che hanno portato un titolo azionario su livelli mai raggiunti in precedenza.

I conti del 2022 hanno messo le ali a BFF Bank che nel 2022 ha visto l’utile aumentare del 17% circa. Cosa ancora più importante, poi, il management ha aumentato l’obiettivo di utile netto rettificato per il 2023, portandolo in un intervallo compreso tra 180 milioni e 190 milioni di euro, dal precedente range 170-180 milioni di euro. Le ottime prospettive, quindi, sono state carburante nel motore del rialzo. Ricordiamo poi che questo titolo è uno dei migliori del Ftse Mib in termini dell’indice di liquidità.

Nel caso di LUVE Intermonte fornisce la seguente spiegazione “È importante sottolineare che le prospettive sono ottime per le pompe di calore (LUVE sta investendo per espandere la capacità produttiva e prevediamo che i ricavi delle pompe di calore del gruppo più che raddoppino nel 2023, raggiungendo potenzialmente il 12% del fatturato totale), mentre anche i data center e il raffreddamento industriale dovrebbero mantenere in crescita”.

La casa di affari ha, quindi, conseguentemente alzato il suo prezzo obiettivo sul titolo a 32 €.

BFF Bank: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 10 febbraio a quota 9,06 euro, in rialzo dell’1,91% rispetto alla seduta precedente.

Titolo impostato al rialzo con un enorme potenziale di crescita. Le quotazioni, infatti, hanno rotto le prime resistenze lungo un percorso rialzista che potrebbe portare il titolo anche in area 13 €. Prima, però, ci sono degli ostacoli enormi localizzati in area 9,77 €, e 11,38 €.

Una chiusura settimanale inferiore a 8,778 €, invece, potrebbe portare a un’inversione ribassista.

LUVE: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo LUVE (MIL:LUVE) ha chiuso la seduta del 10 febbraio in rialzo del 5,45% rispetto alla seduta precedente, a quota 30,00 euro.

Un rialzo così importante sul titolo LUVE non si vedeva dal novembre 2022. Cosa più importante, però, è l’aumento dei volumi che ha accompagnato questo rialzo. I volumi scambiati nel corso della seduta del 10 febbraio, infatti, hanno visto un aumento di oltre il 200% rispetto alla media delle cinque sedute precedenti.

Per una continuazione del rialzo bisognerà attendere la rottura al rialzo della resistenza in area 30.90 €. In questo caso il titolo LUVE potrebbe spingersi fino in area 33,5 €.

I ribassisti, invece, potrebbero accelerare nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 28,25 €.