Le quotazioni di ACEA stanno scendendo ininterrottamente dall’agosto del 2021 quando ha segnato il suo massimo storico in area 21,36 euro prima di partire per un ribasso che, alla chiusura del 28 settembre, è arrivato a circa il 50%. D’altra parte che il titolo, dopo avere più che decuplicato il suo valore dal 2003 in poi, potesse andare incontro a un ribasso era abbastanza naturale ed era stato anticipato.

Il lungo ribasso, però, potrebbe essere giunto al capolinea. Le ultime sedute, infatti, hanno visto volumi in aumento, un segnale di acquisto degli indicatori e, soprattutto la rottura di importanti resistenze.

A questo punto conviene comprare azioni che hanno dato un segnale di acquisto con volumi in aumento?

Perché comprare questo titolo azionario

Il titolo presenta tantissimi punti di forza. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni ACEA risultano essere sottovalutate.

Inoltre, va ricordato che questo titolo è di grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del titolo è di oltre il 7% ed è previsto in crescita per i prossimi anni con prospettiva di superare l’8%.

Le raccomandazioni degli analisti hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa l’80% con una dispersione che si aggira intorno al 10%. Ciò vuol dire che le raccomandazioni sono molto simili tra loro.

Il titolo ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 28 settembre in rialzo del 2,93% rispetto alla seduta precedente a quota 11,23 euro.

L’ultima proiezione ribassista sul titolo è mostrata dalla linea continua e ha come obiettivo più probabile area 9,28 euro. Con la seduta del 28 settembre, però, abbiamo assistito a un importante break rialzista, rottura della resistenza in area 11,14 euro, con volumi in aumento. Inoltre, il BottomHunter ha dato un probabile segnale di acquisto. Se dovesse essere confermato, allora il titolo potrebbe spingersi verso l’obiettivo più probabile in area 11,85 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi indicati in figura.

Una nuova chiusura giornaliera sotto area 11,14 euro potrebbe dare nuova forza alla proiezione ribassista.

