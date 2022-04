Il business del collezionismo, in diversi ambiti, muove una discreta quantità di denaro.

In alcuni casi, i più accaniti, possono arrivare a offrire cifre esorbitanti per quel pezzo che vanno cercando da tanto tempo.

Per questo non dovremmo mai sottovalutare le opportunità che un vecchio ripostiglio o degli scatoloni in soffitta potrebbero offrire.

È il caso, ad esempio, dei vecchi giochi anni ’80/’90, tra cui uno agognatissimo e che possiamo trovare sui siti di aste online a prezzi proibitivi.

Lo stesso discorso vale per gettoni e tessere telefoniche, oggetti di culto della nostra infanzia, edizioni limitate e tanto altro.

Ci sono, però, degli “oggetti del desiderio” che si affidano ancor di più al caso e dei quali potremmo essere già in possesso.

Per questo controlliamo le nostre monete da 1 euro, sia quelle che abbiamo nel portamonete, sia quelle che ci capiteranno tra le mani in futuro.

Come vengono catalogate dai professionisti

Ce ne sono alcune in circolazione davvero rare e per le quali, i veri collezionisti, potrebbero offrire una fortuna.

A tal fine, è importantissimo valutarle nell’aspetto e nello stato di conservazione.

Esistono dei veri professionisti che, muniti di bilancia e di lente di ingrandimento, possono catalogarle e dirci quanto potremmo ricavarne.

Come accennato i siti di riferimento possono essere diversi, uno dei principali è senza alcun dubbio EBay, forse il più grande sito di aste online.

Qui possiamo trovare addirittura un’intera sezione dedicata alla numismatica e alle monete rare.

Solitamente vengono catalogate secondo alcune sigle in base alle quali ci si può orientare.

Si parte, ad esempio, da quelle in ottimo stato di conservazione, luminose e prive di segni definite con FDC, ovvero fior di conio.

A scendere si passa poi per SPL, splendido, BB, bellissimo, MB, molto bello e B, che sta per bello.

Controlliamo le nostre monete da 1 euro perchè ne circolano alcune davvero rare che potrebbero fruttarci una piccola fortuna

Attenzione dunque a tutte le monete che ci passano per le mani.

Controlliamo con attenzione i siti di riferimento, che potremo facilmente reperire addentrandoci un poco nel mondo del collezionismo.

Ci sono infatti alcune vecchie lire che sono delle vere miniere d’oro, così come alcune tirature limitate.

Per quanto riguarda le monete da 1 euro, segnaliamo qui di seguito alcune ritenute tra le più rare e ricercatissime.

La prima con la croce di Malta, del 2017, valutata su Ebay circa 120 euro, mentre quella con Mozart, dell’anno 2002 ben 900 euro.

Abbiamo poi quella Irlandese, del 2002, che arriva a ben 2.500 euro.

Queste sono solo alcune di quelle più agognate.

Insomma, occhi bene aperti quando prendiamo i nostri spicci dal portafoglio e sui resti che ci vengono restituiti.

Potremmo davvero fare bingo.