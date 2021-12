Contratto a tempo indeterminato e zero esperienza per queste imperdibili offerte di lavoro in scadenza

Tantissime nuove opportunità di lavoro in diverse città d’Italia. Contratto a tempo indeterminato con orario sia part time che full time, flessibilità e molti altri vantaggi. Sono alcune delle info riguardo alle selezioni di Iper, la nota catena di ipermercati del gruppo, rivolte a tutti, anche a chi non ha esperienza. Per la maggior parte dei ruoli non c’è richiesta esplicita della presentazione di un titolo di studio. Tuttavia, saranno proprio precise qualità a determinare l’assunzione finale.

Iper impiega all’attivo oltre 7 mila collaboratori, la maggior parte con contratto a tempo indeterminato. Non è un caso, infatti, dati i numerosi ipermercati sparsi in Lombardia, Piemonte e Veneto. Le selezioni riguardano più ruoli e per diverse aree di inserimento, sia per i negozi che per la sede operativa di Milano. Le posizioni aperte riguardano Specialisti, Esperti e Addetti ai Banchi Food, Addetti Vendite, Casse e Reparti e figure di Staff.

Le posizioni aperte

Ai candidati per i Banchi Food è richiesto un diploma in materie di produzione e trasformazione degli alimenti. In alternativa, è possibile presentare un certificato che attesti la partecipazione ad un corso dello stesso settore. L’esperienza pregressa è necessaria, così come le conoscenze e le abilità per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Fanno parte di questa categoria gli addetti Banco, Bar, Gastronomia, Ortofrutta, Pescheria, Rosticceria, il Barista, il Cuoco, il Macellaio, il Panettiere e molti altri.

A coloro che sono interessati alle posizioni per Addetti Vendite, Casse e Reparti sono richieste alcune competenze. In particolare, la conoscenza delle merci del reparto di inserimento, ottime qualità interpersonali e l’attitudine nell’utilizzo delle attrezzature. Seguono la capacità di lavorare in team, la serietà e la precisione. Rientrano in questo gruppo ruoli come Addetto Vendita del Reparto Scatolame, Aiuto Cuoco, Capo Reparto, Cassiere e Fiorista.

Chiudono il quadro le Figure di Staff, specializzate in aree quali Acquisti, Risorse Umane, Finanza e Amministrazione. Queste posizioni riguardano la sede centrale di Milano e gli uffici. Ne fanno parte Addetto Sicurezza, Cameriere, Contabile, Junior Buyer, Lavapiatti Ristorazione e HR Training and Development Specialist.

Tutte le offerte disponibili

Per avere un quadro generale di tutte le opportunità disponibili visitiamo la pagina dedicata di Iper.

