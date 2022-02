La pizza fatta in casa piace a tutti, grandi e piccini. Per molti, prepararne l’impasto è un modo per trascorrere piacevolmente del tempo mettedno in atto ciò che le nonne e le mamme gli hanno insegnato.

La pizza fatta in casa può essere bassa e croccante oppure alta e morbida con sugo, in bianco o con le verdure, insomma ce n’è per tutti i gusti e palati. Anche dopo una giornata difficile, sapere che la sera a cena ci tocca gustare una bella fetta di pizza fatta in casa, ci mette di buon umore.

Non tutti sanno che per mangiare un’ottima pizza è importante seguire alcuni passaggi.

Affinché questa pietanza sia davvero buona è giusto che ci siano ingredienti di ottima qualità ma ci sia anche l’esatto tempo di lievitazione. Questo dipende sia dal lievito utilizzato che dal posto dove farlo lievitare.

Per preparare un ottimo impasto occorre seguire bene alcune indicazioni, per fare in modo che la pizza non risulti dura e gommosa. Ma, una volta preparato l’impasto, bisogna sapere come prendersene cura per evitare errori comuni che potrebbero rovinare il risultato finale.

Non tutti sanno che per mangiare un’ottima pizza bisogna conoscere il posto giusto dove far lievitare l’impasto

Una volta preparato l’impasto, è consigliato avvolgere il recipiente dove è stato messo con un canovaccio asciutto e pulito. Inoltre, occorre coprire il tutto ermeticamente con una pellicola trasparente per alimenti, perché l’umidità e il calore agiscono positivamente sul lievito facendolo agire troppo velocemente.

Altrimenti è possibile usare i comuni contenitori per gli impasti di pizza, nei quali chiudere ermeticamente l’impasto.

In molti utilizzano un metodo usato dalle nostre nonne e mamme, cioè di far lievitare l’impasto per la pizza nel forno chiuso e spento. Alcuni lo fanno tenendo accesa solo la luce del forno, in modo che questa infonda ulteriore calore all’impasto. In ogni caso, nel periodo invernale è bene riporre l’impasto a lievitare in un punto della casa ben riscaldato. L’ultimo trucco che proponiamo è quello di mettere una ciotola con dell’acqua bollente all’interno del forno dove abbiamo precedentemente inserito il recipiente con l’impasto. In questo modo creeremo un ambiente caldo umido, perfetto per la lievitazione.