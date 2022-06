La storia borsistica di Mutuionline prosegue come da copione con le quotazioni che continuano nella loro discesa iniziata ad agosto del 2021. Ricordiamo che il titolo veniva da un rialzo esplosivo iniziato nel marzo del 2020 e che aveva portato le quotazioni a guadagnare oltre il 360% sul massimo di agosto 2021.

Da quel momento è iniziata una discesa che sembra non avere mai fine. Anzi, continua la discesa delle azioni Mutuionline che potrebbe avere ancora spazio davanti a sé.

Come si vede dal grafico, infatti, con la rottura del supporto in area 30,45 euro, le quotazioni hanno accelerato al ribasso e adesso potrebbero puntare all’obiettivo in area 15,4 euro (II obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe spingere il titolo verso la massima estensione ribassista in area 0,35 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 30,45 euro.

La valutazione del titolo Mutuionline

Secondo i multipli di mercato allo stato attuale le azioni Mutuionline sono molto sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Tra i punti di forza del titolo, però, non dobbiamo dimenticare la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi come particolarmente solida. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Il vero punto di forza del titolo, però, è quello legato alla sua posizione finanziaria. L’azienda, infatti, gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Per intenderci, il suo indice di liquidità è superiore a 2.

Tra i punti deboli della società ricordiamo che le previsioni di fatturato degli analisti che si occupano della società sono state recentemente riviste al ribasso. Si prevede, quindi, un nuovo rallentamento dell’attività.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 55% circa.

Continua la discesa delle azioni Mutuionline che potrebbe avere ancora spazio davanti a sé: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mutuionline (MIL:MOL) ha chiuso la seduta del 24 giugno a quota 25,54 euro, in rialzo dell’1,92% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

