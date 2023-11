Perché non (sempre) conviene comprare Gratta e Vinci da 1 euro? Se pensi di risparmiare soldi, pagandoli poco, stai attento a questa statistica

Sono quelli che costano, quasi, meno di tutti. Solo 1 euro e che, quindi, ci invogliano a comprarli. Eppure, non tutti sanno che i Gratta e Vinci che paghiamo solo 100 centesimi non sono così convenienti come potremmo pensare. Ecco spiegato il perché.

In fondo, costano solo 1 euro e val la pena tentare la fortuna. Quante volte, in una tabaccheria, davanti ad un resto di 1 euro o poco più, abbiamo deciso di investirli in un Gratta e Vinci. Del resto, non è certo 1 euro a cambiarci la vita e se dovesse andarci bene, potremmo sistemare, un poco, i nostri conti.

Ebbene, cari lettori di Proiezioni di Borsa, state per commettere, probabilmente, un grosso errore. Non lo sapete, ma quell’euro che state per giocare non avrà grosse probabilità di trasformarsi in un tagliando vincente. Infatti, meno costano e, di solito, meno possibilità di guadagnare più di quanto investito, si hanno. Ecco, quindi, perché non (sempre) conviene comprare Gratta e Vinci da 1 euro. Con ogni probabilità, non rivedrete la vostra moneta.

Ecco spiegato perchè non sono così appetibili. Lo sapevi?

Qui, non si tratta solo di premi massimi più bassi. Infatti, i tre Gratta e Vinci da 1 euro attualmente in circolazione offrono, come top della vincita, 10mila euro. Cifra che non ti cambia la vita, anche se, certamente, ad alcuni permetterà di sistemare, un poco, il conto in banca.

Quello che a noi interessa (di)mostrare è come sia difficile anche solo triplicare l’euro investito. Prendiamo Monetine Fortunate, uno dei tre Gratta e Vinci da 1 euro in circolazione. Ebbene, solo 1 biglietto ogni 10,20 è vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero dai 3 euro in su. Per capirsi, Vinci in Grande, tagliando da 25 euro, ha 1 biglietto ogni 4,03 vincente premi superiori al costo della giocata.

Perché non (sempre) conviene comprare Gratta e Vinci da 1 euro? Ecco le probabilità degli altri 2 tagliandi

Come si intuisce, qui abbiamo il 24,81% di possibilità di vincere dai 40 euro in su, mentre con Monetine Fortunate il 90,19% dei Gratta e Vinci comprati o è perdente o, al massimo, fa vincere l’euro speso. Con New Sette e Mezzo? La probabilità è leggermente migliore, ovvero di 1 biglietto ogni 10,10 che fa vincere, però, dai 2 euro in su. Migliore di tutti, tra i Gratta e Vinci da 1 euro, è Buon 2023, con 1 biglietto ogni 8,82 vincente premi superiori al costo della giocata.

Chi segue i nostri articoli su Proiezioni di Borsa sa che si tratta, anche in questo caso, di una probabilità molto bassa di vittoria, rispetto a tagliandi più costosi. Chi più spende, meno spende, insomma, come dicevano le nostre nonne. Sempre facendo attenzione a non cadere nella ludopatia.