I bilanci familiari degli italiani già devastati dall’alta inflazione, nelle ultime settimane sono stati ulteriormente sotto attacco visto che continua la corsa del petrolio verso i 100 $. La domanda che adesso si fanno tutti, quindi, non è più se le quotazioni dell’oro nero arriveranno alla soglia psicologica dei 100 $, ma se questo livello sarà sufficientemente forte da fermare l’ascesa delle quotazioni.

Alla base del forte rialzo delle quotazioni del petrolio ci sono due ragioni principali. Le preoccupazioni per l’offerta da quando, questo mese, l’Arabia Saudita e la Russia hanno annunciato un’estensione dei loro tagli combinati all’offerta di 1,3 milioni di barili al giorno fino alla fine di quest’anno. I dati sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio in Cina, migliori del previsto, hanno fatto salire i prezzi del petrolio questa settimana, con le condizioni economiche del Paese considerate cruciali per la domanda di petrolio per il resto dell’anno,

Continua la corsa del petrolio verso i 100 $: dove si potrebbe fermare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 15 settembre a quota 90,77 $, in rialzo dello 0,68% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 3,73% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Dopo l’accelerazione al rialzo che ha portato alla rottura della forte area di resistenza a 82,81 $ che già in passato più volte aveva frenato l’ascesa dei prezzi, dopo un breve rallentamento probabilmente causato dalla situazione di ipercomprato, abbiamo assistito a una nuova accelerazione al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le ultime sedute hanno addirittura portato alla rottura della resistenza in area 90,13 $ rafforzando lo scenario rialzista.

Ne esce rafforzato, quindi, lo scenario che vede il prezzo del petrolio diretto verso area 100 $. Tuttavia, i ribassisti potrebbero riprendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 82,81 $. In questo caso potrebbe essere molto probabile un ritorno in area 70 $.

Time frame settimanale

Anche su questo time frame, quindi, si conferma lo scenario che vede le quotazioni dirette verso area 100 $. Solo una chiusura settimanale inferiore a 83,29 $ potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista e fare invertire la tendenza al ribasso.

