Considerato tra i sentieri più belli del Mondo si trova in Italia ed è da fare assolutamente una volta nella vita

Camminare significa immergersi nel profondo delle cose. Nessuna automobile o treno potrà mai sostituire l’elegante semplicità di un sentiero che si perde tra profumi e sensazioni, belati di pecorelle o muggiti. Per non parlare poi della soddisfazione di concludere un percorso da soli, senza l’aiuto di niente se non delle proprie gambe. Possiamo dunque rallegrarci di vivere in Italia, visto che godiamo di alcuni tra i più bei sentieri immaginabili. Alle volte la via dura solo qualche decina di minuti e conduce a tesori unici, come la spiaggia famosa per profumare al tramonto e per ospitare l’ultimo paradiso hippie in Italia.

Altre volte necessitano di vari giorni per poter essere compiuti, come nel caso del percorso che unisce Bologna a Firenze tramite un sentiero sugli Appennini. Poi, ci sono dei percorsi che hanno una durata solo giornaliera, ma la cui intensità emotiva potrebbe rimanere un caro ricordo per tanti anni. Stiamo parlando del Sentiero degli Dei, un sentiero montano escursionistico che si snoda sui monti Lattari, ovvero quelli che sorvegliano dell’alto la Costiera amalfitana. Vediamo di cosa si tratta e del perché tutti ne parlano, visto che è considerato uno dei sentieri più belli del Mondo.

Da mulattiera a percorso di tendenza

Chissà se i pastori che nei secoli si arrampicavano per queste strade di montagna potevano immaginare il successo. Forse sì, considerata la bellezza del panorama che spazia sulla costiera che va da Amalfi a Positano. È tutto, infatti, un ammirare terrazzamenti coltivati a vigne e limoni, calette armoniose e colorate, villette eleganti e fiorite. Ma vediamo alcune informazioni essenziali che ci potrebbero aiutare nell’affrontarlo.

Il Sentiero degli Dei, considerato appunto tra i sentieri più belli del Mondo, unisce la cittadina di Bomerano, vicino Agerola, (a circa 30 minuti da Amalfi, con costante collegamento autobus) fino a Nocelle, nel territorio di Positano. Da qui, per chi volesse, una lunghissima ma affascinante scalinata ci approssimerà alla perla colorata della Penisola.

Per cominciare è bene sapere che l’intero percorso, se effettuato tra andata e ritorno, dura circa 7 ore. Non presenta eccessive complessità, ma non è totalmente adatto a chi abbia difficoltà di movimento. Se effettuato da Agerola (frazione Bomerano) è in leggera discesa, ma con dislivelli e qualche breve tratto leggermente scivoloso per le pietre e le radici. Il percorso contiene una variante che si imbocca a Colle Serra, che comunque si ricollega al percorso iniziale. In molti ritengono la variante “bassa” più panoramica e decisamente meno faticosa.

Considerato tra i sentieri più belli del Mondo si trova in Italia ed è da fare assolutamente una volta nella vita

Sono poi in molti coloro i quali scelgono solo di effettuare la sola andata. Infatti, giungendo alla Chiesa di Nocelle, dove dei chioschi di limonata placheranno la nostra sete, è possibile raggiungere a piedi Positano. Da qui, oltre ai bus, è possibile effettuare il passaggio su traghetto o piroscafo fino ad Amalfi, da dove potremo prendere il bus per ritornare ad Agerola.

Attenzione però agli orari e alle date che scegliamo. Il percorso, con la bella stagione, attira moltissimi appassionati. Inoltre, talvolta le nubi che si incastonano tra le vette del promontorio potrebbero limitare nel corso della mattina la visibilità. Anche gli autobus disponibili potrebbero risultare pieni, dovendo poi aspettare i seguenti. Informiamoci sull’evoluzione metereologica e giungiamo con anticipo presso la fermata dell’autobus. Tutti i sacrifici, comunque, varranno ampiamente la pena per un capolavoro del genere.

