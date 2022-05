La band del momento, in vetta al successo planetario, trionfa anche a Cannes. Il malore di Victoria, bassista del gruppo non ferma i rocker. Solo pochi giorni fa un non meglio definito «malore» ha visto protagonista la celeberrima Victoria dei Maneskin tanto da costringere la band ad esibirsi al «Tonight Show» di Jimmy Fellon negli States senza di lei. Il gruppo è corso ai ripari e l’esibizione c’è stata con la sostituzione di Victoria da parte del conduttore della trasmissione seguitissima negli States. Ironia a tutto campo: parrucca bionda e glitter. E così pure dopo. La rockband avrebbe girato in quel degli States con un’immagine cartonata della dolce e aggressiva donzella.

Silenzio stampa

Ma cos’ha avuto Victoria? Nessun dettaglio sul suo malore se non un timido «nulla di grave». E infatti Victoria l’abbiamo vista a Cannes sul red carpet. Ma qui ci viene un dubbio. Di solito è raggiante. Invece per la foto di rito lei e Damiano ci sono sembrati piuttosto dimessi. Attoniti di fronte a tanto clamore? Potrebbe essere anche se dovrebbero essere abituati. L’esibizione è impeccabile però i due sono meno esuberanti del solito. L’augurio è che il malore davvero sia stato episodico. Sui social e sui mezzi d’informazione tutto tace. E il silenzio può prestarsi a mille interpretazioni. Si sarà trattato di stanchezza, jet lag o cambio di stagione. Capita anche ai famosissimi.

Cos’ha avuto Victoria? il malore negli States e il tripudio dei Maneskin a Cannes

Intanto in quel della Croisette il gruppo se è presentato elegantissimo e luccicoso per supportare il film su Elvis Presley. La pellicola fuori concorso è di Baz Luhrmann e contiene un brano che porta la firma e la voce del gruppo romano. Si tratta di una cover particolare di «If i can a dream». Poi la partecipazione al mega party della Warner Bros. Intanto il 31 ottobre inizia il loro tour mondiale dal titolo «Loud Kids» (bambini rumorosi). Per l’Italia ci sono due date estive: il 23 giugno a Lignano Sabbiadoro e il 9 luglio al Circo Massimo di Roma.

Lettura consigliata

I Maneskin nel film in uscita di Elvis Presley, stasera all’Eurovision con il nuovo singolo Supermodel