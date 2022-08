I cetrioli sono uno straordinario ortaggio ricco di acqua, fibre, vitamine e minerali, da gustare più spesso nelle calde giornate estive. Tante sono le preparazioni in cui possiamo sfruttare i cetrioli e rinfrescare qualsiasi pietanza. Sono ottimi da soli o per arricchire gustose insalate, per ricavarne dei centrifugati salutari e, addirittura, per preparare salse leggere dal gusto indimenticabile.

Ma il bello dei cetrioli è che possono essere conservati in modo sfizioso diventando l’ideale per aperitivi e antipasti. Se infatti vogliamo mantenere i nostri cetrioli per tutto l’inverno ed avere una risorsa in più in cucina, ecco come conservare i cetrioli in agrodolce sottaceto.

In agrodolce con qualità e gusto

In molti pensano che questo tipo di conservazione si presti solo ai classici cetriolini che spesso troviamo dentro ai panini. In realtà anche i cetrioli più grandi possono tranquillamente essere sottoposti a questi processi regalando prodotti di estrema qualità e gusto. Per un perfetto cetriolo in agrodolce quello che ci serve è:

500 ml acqua;

50 g sale;

500 ml aceto;

50 g zucchero;

500 g cetrioli;

alloro;

pepe in grani;

aglio.

Se decidiamo di fare una conserva per l’inverno in vetro, il primo passo sarà quello di sterilizzare i vasetti immergendoli in acqua bollente. Successivamente dovremo lavare con cura il cetriolo sfregando sulla buccia per poi asciugarlo. Ora taglieremo il nostro cetriolo a fette settili per poi disporlo su uno scolapasta cosparso di sale grosso e sul quale metteremo un peso. Trascorsi 30 minuti il cetriolo avrà perso l’acqua in eccesso.

Come conservare i cetrioli in agrodolce sottaceto e averli tutto l’inverno

Mentre i cetrioli stanno scolando, in un pentolino metteremo a bollire l’acqua, l’aceto, lo zucchero e i 50 g di sale. Lasciamo cuocere 10 minuti per ottenere la nostra salamoia. Quando i cetrioli avranno finito di scolare, laviamoli dal sale in eccesso per poi asciugarli e disporli nei vasetti di vetro sterilizzati. Alterniamo i cetrioli a fettine degli aromi che preferiamo, come fettine di aglio, pepe, una foglia di alloro, per poi coprire con la salamoia. Per chi ama il piccante può arricchire la preparazione con qualche fetta di peperoncino.

Assicuriamoci di coprire totalmente le fette di cetriolo per evitare muffe, per poi chiudere ermeticamente il barattolo e conservare i cetrioli. Questi possono mantenersi anche un anno prima di essere aperti, a patto che vengano conservati in un luogo fresco, asciutto e privo di luce.

Lettura consigliata