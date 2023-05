Conservare gli alimenti in frigo. Mai questi 4 che non amano il freddo  

I 4 alimenti da non mettere in frigo-proiezionidiborsa.it

Quando vogliamo conservare un alimento pensiamo subito al frigorifero. Tuttavia non tutti amano il freddo. Ecco quelli che è meglio non mettere in frigo.

È vero che il freddo aiuta a conservare gli alimenti, ma non tutti ne traggono beneficio. Alcuni alimenti proprio non sopportano le basse temperature, mentre per altri è inutile. A volte il freddo arresta la lenta maturazione degli alimenti che invece potrebbero avere al di fuori del frigorifero. Altri invece si guastano se lasciati a giacere nel frigo. Conosciamo questi 4 alimenti che è meglio non mettere al fresco.

Il miele da lunga durata

Il 20 maggio è la giornata mondiale delle api, questi insetti a cui il mondo moderno rende la vita un po’ difficile. Eppure quasi tutti amano il miele, un prodotto di eccellenza sin dall’antichità, di cui si conoscevano le proprietà salutari. Non a caso il frutto delle api è quasi senza scadenza. È uno di quei prodotti perfetti che possiamo tenere in dispensa per mesi e se ben conservato anche per anni.

Il miele perciò non ha bisogno del frigorifero, che al contrario potrebbe nuocere alla sua conservazione. Lasciamolo, perciò, tranquillamente in dispensa.

Conservare gli alimenti in frigo. Mai questi 4 fra cui il pane

Il pane è un altro elemento che non va conservato in frigo, per non avere una spiacevole sorpresa. Infatti se pensiamo di metterlo in frigorifero per tenerlo più a lungo fresco, rischiamo di ritrovarlo dopo un giorno ben secco. Infatti il frigo non fa altro che asciugare l’umidità contenuta nel pane, facendolo seccare più rapidamente. Meglio allora lasciarlo semplicemente ben chiuso in un sacchetto in modo che la dispersione dell’umidità sia molto più lenta e il pane duri di più.

Diverso invece se volessimo conservarlo per giorni. In questo caso potremmo semplicemente metterlo nel freezer o nel congelatore, avvolto in un sacchetto. Potremo poi tirarlo fuori e ritrovarlo fresco come al momento dell’acquisto.

Il caffè

Quella sul caffè è una vera discussione fra intenditori, fra quelli che preferiscono lasciarlo in frigo e quelli invece che lo lasciano in dispensa. In effetti è tutta una questione di aroma piuttosto che di conservazione. Infatti l’umidità del frigorifero rischia di far perdere l’aroma al nostro caffè, anche se alla fine si conserva lo stesso. Perciò se prendiamo un caffè alla settimana, allora è meglio conservare il caffè macinato in frigo. Ma se ne prendessimo una o due tazzine al giorno, allora è meglio lasciarlo in un barattolo a chiusura ermetica nella dispensa.

Il basilico

Conservare gli alimenti in frigo. Mai questi 4 fra cui il basilico. È la pianta aromatica probabilmente più utilizzata in cucina, per il suo aroma caratteristico che si unisce bene al sugo di pomodoro. Molti hanno l’abitudine di conservarlo in frigorifero, eppure rischia di perdere il suo caratteristico aroma e a volte anche di bruciare a causa della temperatura bassa e dell’umido.

Se volessimo invece conservarlo a lungo, possiamo cospargerlo di sale, dopo aver lavato le foglie, tenendolo in un barattolo. Possiamo anche farne un pesto da utilizzare sulla pasta.

Questi quattro prodotti potranno così conservarsi bene al di fuori del frigo, senza perdere aroma o guastarsi.