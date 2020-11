Dibattito sempre aperto quello che riguarda l’utilizzo del microonde. Tanto comodo, ma quanto in grado, se abusato, di nuocere alla nostra salute. In molti casi poi, a essere sotto accusa non tanto l’elettrodomestico, ma il materiale dei recipienti che riscaldiamo. Ma non solo, perché alcuni alimenti, presenti spesso sulle nostre tavole, possono addirittura diventare nocivi, a contatto con le onde emesse. Ecco perché non bisogna mai riscaldare il pollo nel microonde o ne va della nostra salute, come spieghiamo in questo articolo.

Problemi alla digestione

Il caso del pollo non è l’unico che andremo a trattare, ma sicuramente uno dei più importanti, vista anche la preferenza data a questo alimento. In poche parole, quando avanziamo il pollo, non dobbiamo assolutamente poi riscaldarlo al microonde, perché le sue proteine si degradano. Alterando infatti la loro composizione molecolare, vanno direttamente a creare problemi digestivi.

Questo tipo di carne poi è particolarmente soggetta all’attacco dei batteri, come la famosa salmonella. Per sconfiggerla, bisogna cuocere l’alimento a temperature molto alte, ma soprattutto omogenee. Cosa che non accade con il tipo di cottura e di riscaldamento che propone il microonde. Recenti studi dello “European Food Information Council”, organo di professionisti alimentari, che possono vantare il sostegno della UE, hanno infatti dimostrato questa tesi.

Patate e riso

Allo stesso modo dobbiamo guardarci dallo scaldare le patate e il riso nel microonde. Ora, poi, che, con l’arrivo dell’inverno, ci gustiamo delle saporite minestre o delle zuppe, proprio a base di questi due alimenti, stiamo attenti a non fare questo errore. Per quanto riguarda le patate, i problemi sorgono nel momento in cui, dopo averle cotte, le lasciamo raffreddare. È questa, infatti, la situazione ideale per l’insediarsi del batterio del botulino.

Se abbiamo avanzato delle patate, piuttosto rimettiamole in forno a 200 ° e gustiamocele arrosto. Per quanto concerne invece il riso, il rischio è legato ai batteri che se ne impadroniscono e si riproducono nel momento in cui, dopo la cottura, lo dimentichiamo fuori dal frigorifero. È questo lo stato temporaneo in cui, diventa l’habitat naturale per l’attacco dei batteri, che il microonde non riesce assolutamente a sconfiggere. Ecco perché non bisogna mai riscaldare il pollo nel microonde o ne va della nostra salute, assieme anche alle patate e al riso.

