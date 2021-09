L’olio piccante non è un semplice olio. È un ingrediente pregiato, usato nella cucina fin dai tempi antichi, che dona sapore e vitalità anche alla ricetta più banale.

In Calabria lo chiamano addirittura “olio santo”, per fare riferimento all’olio piccante ottenuto dalla lavorazione e macerazione dei peperoncini piccanti nell’olio. Questo nome quasi religioso, in realtà, richiama il fatto che in Calabria questo ingrediente è utilizzato in tantissime ricette, con un’attenzione quasi “sacra”.

Inoltre, alcuni studi scientifici avrebbero dimostrato che consumare peperoncino porterebbe alcuni effetti benefici sull’organismo. A proposito di questo, in pochi sanno che questa spezia dei poveri è un vero toccasana contro il colesterolo.

Oggi scopriremo l’antica ricetta per preparare l’olio piccante direttamente a casa, in modo davvero molto semplice. Facciamo attenzione, però, ad eseguire tutti i passaggi necessari per evitare la proliferazione dei batteri. Come accade per ogni ricetta fatta in casa, è importante sterilizzare adeguatamente i vasetti e seguire le indicazioni del Ministero della Salute. Partiamo subito con la preparazione.

L’olio piccante con peperoncini freschi secondo l’antica ricetta tramandata dalle sagge nonne calabresi

Per questa ricetta procuriamoci i peperoncini “diavulicchi” piccanti rossi. Indicativamente ne basteranno una decina per preparare un vasetto di olio piccante.

Ancora prima di iniziare la ricetta, ricordiamoci di indossare dei guanti di gomma per proteggerci. Cominciamo, quindi, a lavare i peperoncini accuratamente, quindi asciughiamoli ed eliminiamo il picciolo. Prendiamo un contenitore e tagliamo i peperoncini in piccoli pezzi, aiutandoci con delle forbici.

Copriamo il peperoncino con dell’aceto di vino rosso, e lasciamo riposare così per circa 24 ore. Trascorso il tempo di riposo, filtriamo i peperoncini e asciughiamoli con della carta assorbente per eliminare tutti i residui di aceto.

Barattoli di vetro sterilizzati

Prendiamo dei barattoli in vetro sterilizzati, versiamo i peperoncini freschi e aggiungiamo un po’ di sale grosso. Questo passaggio servirà per eliminare l’eventuale umidità dei peperoncini freschi.

Aggiungiamo l’olio extravergine e copriamo completamente i peperoncini. Con l’aiuto di una forchetta, spingiamo i peperoncini verso il basso, cercando di far uscire l’eventuale aria rimasta intrappolata.

Prima di consumare l’olio fatto con i peperoncini freschi dovremo farlo riposare circa un mese. Ecco come preparare l’olio piccante con peperoncini freschi secondo l’antica ricetta tramandata dalle sagge nonne calabresi.

L’ingrediente magico

Questo ingrediente sarà il tocco magico di tantissime ricette squisite e strepitose. Consigliamo, però, di non esagerare con le dosi per evitare infiammazioni alla prostata.