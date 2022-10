Concorsi che si possono fare con il diploma e dopo i 30 anni, ecco un bando

Posti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con il concorso pubblico indetto dalla Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. Le assunzioni previste sono da inquadrare nella categoria C che avranno come profilo professionale quello di “Assistente Amministrativo”.

La tipologia del concorso prevede la valutazioni degli esami previsti e dei titoli.

Concorsi che si possono fare con il diploma per lavorare a tempo indeterminato

In base a quanto si apprende dal bando le tre assunzioni avranno diverse assegnazioni. Una andrà al servizio di Anagrafe, una allo staff di Segreteria e una è destinata al sevizio “Turismo e Marketing, internazionalizzazione e Progetti Europei”.

Prevista una riserva del 30%, dunque di un posto, per i volontari “in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito”.

Si può fare anche dopo i 30 anni, i requisiti

Tra i requisiti previsti per partecipare a questo concorso pubblico c’è un’età che non sia inferiore ai diciott’anni. E non superiore al limite per andare in pensione “per raggiunti limiti di età”. Così come si richiede di non essere stati “collocati a riposo” sia con eventuale pensione di vecchiaia che di anzianità Si può, dunque, partecipare anche se si hanno più di 30 anni.

Il titolo di studio richiesto è, come detto, il diploma di maturità. La laurea, eventualmente, può fare punteggio nei titoli.

La domanda, con le modalità e i moduli indicati nel bando, può essere presentata con raccomandata con avviso di ricevimento e via Pec.

La domanda di partecipazione va presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del concorso sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 7 ottobre 2022. La scadenza slitta di un giorno qualora questo limite cada in un giorno festivo, per questo motivo come si legge sul sito in questo caso si arriva fino 7 novembre.

Prevista una prova selettiva qualora dovessero arrivare più di 100 domande di partecipazione. Seguiranno una prova scritta ed una orale.

Per i dettagli e le materie delle prove si rimanda al bando, dove sono riportate anche le tabelle relative all’attribuzione di punteggio per i titoli.

Prepararsi ad un concorso pubblico, l’importanza del bando

Risulta essere questa un’opportunità per chi è alla ricerca di concorsi pubblici che si possono fare con il diploma.

Resta, ovviamente, l’esigenza di prepararsi ad un concorso pubblico nel migliore dei modi. Questo significa, innanzi tutto, leggere con attenzione il bando, capire come funziona la selezione e assicurarsi di essere preparati sugli argomenti richiesti.

Il bando è scaricabile attraverso la sezione Amministrazione Trasparente della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. Lì si troverà la sezione Bandi di concorso. Qui, tra i concorsi non ancora scaduti, si potrà accedere alla pagina dedicata a quello per l’assunzione di tre unità di personale come assistente amministrativo.

Concorsi pubblici per diplomati, il bando dell’Università di Firenze

Chi cerca concorsi che si possono fare con il diploma non ancora scaduti potrebbe leggere con attenzione un bando per 15 posti a tempo indeterminato presso l’Università di Firenze.

