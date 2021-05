Chi non ha una rilevante somma sul conto in banca commette in genere due errori. Il primo è quello di sottovalutare il potenziale del suo capitale. Questa sottovalutazione porta a non prendere in considerazione nessuna forma d’investimento e a lasciare i soldi sul conto. Ed è questo il secondo errore. Perché il denaro giacente sul conto corrente in modo infruttuoso è soggetto a ridursi in due modi. La prima forma di riduzione sono i costi derivanti dalle commissioni bancarie. La seconda forma di riduzione è l’inflazione, che ogni anno fa perdere di valore al capitale.

Con una giacenza tra 5.000 e 10.000 euro sul conto corrente il rischio è commettere uno sbaglio che costerebbe molto caro

Detto questo, supponiamo invece che un risparmiatore abbia tra 5.000 e 10.000 euro sul conto ma che sia attento e segua la strategia migliore. Ovvero, quella di ridurre la giacenza media sul conto sotto i 5.000 euro e di investire la parte restante, supponiamo 6.000 euro. È nella scelta dell’investimento che potrebbe commettere un errore ancora più grande del lasciare i soldi sul conto. Infatti il risparmiatore potrebbe pensare di investire in uno strumento liquido, a basso costo e a breve termine, i titoli di Stato. Uno sbaglio che gli potrebbe costare molto caro. Infatti l’investimento in un titolo di Stato non adatto potrebbe far perdere molti soldi. Vediamo perché.

Molti pensano che investire in titoli di Stato sia sicuro, ma spesso confondono sicuro con redditizio. Non sempre un titolo garantito dallo Stato fa guadagnare, a volte fa anche perdere. È il caso di tutti i Buoni del Tesoro Poliennali che verranno rimborsati nei prossimi 4 anni. Acquistare oggi una di queste obbligazioni ed attendere il rimborso, porta a una perdita in conto capitale. Infatti il prezzo d’acquisto sarà superiore a quello di rimborso e le cedole incassate compenseranno parzialmente questa perdita. Ai prezzi attuali il primo BTP che permette di guadagnare qualcosa su base annua è quello con scadenza nel settembre del 2024 (Isin: IT0005001547). Al prezzo attuale di 112,2 centesimi, alla scadenza il rendimento totale netto sarà dello 0,1%.

In conclusione

Chi ha degli importi limitati sul conto e vuole investirli, attualmente i titoli di Stato con scadenza entro 4 anni non sono la soluzione. Con una giacenza tra 5.000 e 10.000 euro sul conto corrente il rischio è commettere uno sbaglio che costerebbe molto caro. In questo momento la soluzione migliore per investire del capitale nel breve periodo, sono i conti bancari di deposito.