Si sa, molto spesso la prima cosa che notiamo nelle persone al primo sguardo è l’aspetto esteriore. Ovvero come si veste, come si muove, quali sono i dettagli visibili a colpo d’occhio. È una cosa del tutto normale e, se pensiamo che sia in parte sbagliata, abbiamo ragione a metà. Quando incontriamo una persona nuova e mai vista non possiamo pretendere di capire sin da subito di chi si tratta. Possiamo cercare di carpire il suo modo di fare e il suo modo di essere da pochi ma significativi elementi che abbiamo a disposizione. E le persone faranno lo stesso con noi. Soprattutto quando si tratta di incontri formali e professionali.

Il dettaglio giusto è importante a qualsiasi età

Pensiamo per esempio, alle molte occasioni che abbiamo a disposizione una volta che entriamo a piccoli passi nel mondo del lavoro. Ma non solo appena compiuti i 20 anni, anche successivamente e con l’avanzare dell’età, questa condizione si farà sempre più incisiva nella nostra vita. Quando decidiamo di cercare un nuovo lavoro, di cambiare quello vecchio, di inviare curriculum a varie aziende. Nell’esatto momento in cui verremo scelti per il colloquio conoscitivo o motivazionale, dovremmo dare la migliore impressione possibile. E questa passa anche dagli abiti che indossiamo per quell’occasione. O meglio, non proprio da una camicia o da un maglione, ma dai colori che scegliamo di indossare. Come ricorderemo, abbiamo spesso parlato dell’importanza delle tonalità, nella nostra quotidianità. Di come alcune pitture siano più indicate per ambienti rilassanti, come la camera da letto e il salotto. Ecco, il principio è più o meno lo stesso.

Oltre a camicie, vestiti e giacche ecco quali sono i colori da indossare durante un colloquio di lavoro per apparire seri, sicuri e professionali

Al momento della nostra presentazione formale, ci sembra quasi scontato indossare qualcosa di “sobrio” e poco estroso. Soprattutto quando si parla di candidature importanti. Questo dipende dai colori e da cosa questi ci trasmettono alla vista. Inutile dirsi che un completo interamente fucsia sia molto indicato in occasioni meno formali, o con uno spezzato che possa armonizzare la nostra figura. Sia che si tratti di periodo primaverile o invernale, la regola è la stessa.

Ci sono alcuni colori che infondono, nella persona che ci guarda, tranquillità, armonia, decisione e perseveranza. E sono colori tipicamente caldi. Quindi si tratta di bordeaux, blu (anche metallico), bianco, nero o grigio. Questi dicono al nostro possibile datore di lavoro che siamo persone calme, decise, che non si lasciano trasportare dalle emozioni. Ma anche determinate, intraprendenti e capaci di trovare la soluzione adatta ad ogni situazione.

Scegliere i colori giusti per l’occasione giusta potrebbe rivelarsi anche la scelta vincente per arrivare fino in fondo al nostro obiettivo del momento. Non è poi così banale come molti, erroneamente, pensano. Oltre a camicie, vestiti e giacche ricordiamoci di questi colori da indossare in ogni occasione formale per essere sempre al top dell’eleganza.

