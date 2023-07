Fresca e alla moda quando fa caldo anche dopo i 50? Ecco il capo di tendenza dell’estate

Non sai come vestirti quando le temperature sono così alte? Ecco il capo dell’estate perfetto che rende ogni look chic e sofisticato!

Che tragedia ora che le temperature non ti danno tregua e devi uscire per una serata elegante. Soprattutto dopo i 40 e i 50 anni ci sembra davvero un’impresa trovare l’outfit giusto. I vestiti troppo scollati non fanno per noi, le gonne troppo corte idem. Ma questo non significa che in spiaggia o a cena fuori dobbiamo rassegnarci ad indossare sempre i pantaloni. Se vuoi evitare di soffrire il caldo ma vuoi coprirti per non mostrare troppo, è questo il capo da comprare!

Fresca e alla moda quando fa caldo anche dopo i 50, si può fare

Stiamo parlando del kimono, ma non il classico che abbiamo già visto e rivisto. Il capo dell’estate è il kimono con le maniche larghe e le frange! Già dalla stagione primaverile le frange erano ricomparse su tutte le passerelle più famose. Non c’è da stupirsi, questo particolare rende subito più incredibile qualunque capo. Dal giubbino in jeans, a quello in pelle scamosciata, perfino gonne, pantaloni e, appunto, i kimoni.

Uno dei vantaggi del kimono è che possono indossarlo alla grande davvero tutti. È uno di quei capi che se abbinato nel modo giusto può farti sembrare più giovane. Ideale come copricostume sofisticato in spiaggia e come capospalla quando c’è una leggera brezza.

Bello come copricostume o per un’uscita serale con le amiche

Stupendi i modelli fantasia, con trame particolari e colorate con fiori e disegni etnici. Ma se vuoi davvero stupire tutti, in spiaggia e non, punta su quelli traforati. Il mix di vedo e non vedo e le frange crea un movimento che dà personalità al tuo look. Opta per un modello con frange e decorazioni tipo macramè se hai un animo boho chic. Altrimenti, punta su quelli super colorati e freschi se vuoi sentirti più giovane. Abbinalo alle scarpe del momento, le scarpe nascondino o scarpe dalla tomaia a metà. Se prendi quelle con un leggero tacco, metti una canotta, un bermuda e il kimono farai un figurone. Vedrai che effetto gambe chilometriche come quelle delle più belle modelle più giovani!

Quindi, ecco come sentirti fresca e alla moda quando fa caldo anche dopo i 50 anni. Se cerchi un ulteriore tocco di raffinatezza punta sul kimono in seta. Certo, non è un capo economico, ma ti durerà tanti anni e il tuo outift si eleverà all’istante. Se vuoi che il look sembri costoso e sofisticato è questo il capo giusto!