La Polizia di Stato ha pubblicato il bando per 1.227 allievi agenti, riservato ai giovani che si trovano in una specifica condizione professionale. Difatti, il concorso si rivolge ai volontari in ferma prefissata che prestano, o hanno prestato, servizio in una forza armata.

Oltre a questo presupposto necessario, il bando prevede il possesso di taluni requisiti, proprio come gli altri concorsi pubblici. Trattandosi di un concorso nelle forze dell’ordine, sono previsti limiti di età, che sono di minimo 18 e di massimo 26 anni non compiuti. Inoltre, si richiede la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici e civili e specifiche qualità di condotta previste dal Testo Unico sul Pubblico Impiego. Per quanto riguarda il titolo di studio, è necessario possedere il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado. Il possesso dell’uno o dell’altro diploma dipende dalla propria condizione professionale, come previsto dall’articolo 3 del bando.

Modalità di invio della domanda e prove d’esame

È possibile candidarsi a questa incredibile opportunità di lavoro per 1.227 giovani diplomati a tempo indeterminato attraverso l’identificazione elettronica con lo SPID o la CIE. La data ultima per inviare la candidatura è il prossimo 16 agosto alle ore 23.59, quindi attenzione a non sforare l’orario preciso.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno indicare anche le forze dell’ordine in cui hanno prestato servizio e se al momento sono in servizio o in congedo. Coloro che saranno ammessi, accederanno alle prove d’esame, suddivise in una prova scritta, consistente in un quiz a risposta multipla, prove fisiche, psicofisiche e attitudinali. A queste fasi, ne segue un’altra finale che non prevede altro che la valutazione dei titoli posseduti al momento dell’invio della domanda medesima. Si tratta di un’incredibile opportunità di lavoro per 1.227 giovani a tempo indeterminato, da non lasciarsi scappare dopo aver lavorato come volontario in ferma prefissata.