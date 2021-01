Diciamolo, non c’è niente di più noioso di stirare! Quanto sarebbe più bello dedicare quel tempo alla lettura di un bel libro, ad una corsetta o ad una passeggiata? D’altra parte girare con gli indumenti stropicciati non è il massimo! È proprio una bella seccatura in particolare per chi utilizza un’asciugatrice. L’asciugatrice è infatti, un’invenzione fantastica se si ha una casa piccina e si vive in una località molto umida ma ha un difetto fastidioso: i capi escono dall’oblò davvero stropicciati. Alcuni modelli sono dotati della funzione antipiega, ma comporta un notevole dispendio energetico. Per risparmiare sui consumi andrebbe combinata con programmi brevi o eco e non sempre compie egregiamente il suo lavoro. Tutto sta nel conoscerne i segreti, con questi stratagemmi furbi da usare con l’asciugatrice non ci sarà più bisogno di stirare:

Usare la centrifuga con moderazione

La centrifuga è indispensabile per ridurre i tempi di asciugatura ma è anche la causa principale della formazione delle pieghe su vestiti e biancheria. È pertanto consigliabile impostarla su di un valore di giri medio, tra gli 800 e i 1000 giri. In questo modo i tessuti non solo si rovineranno meno ma saranno anche meno sgualciti.

Prima di caricare l’asciugatrice separare i tessuti

Partendo dal presupposto che le fibre leggere asciugano prima di quelle pesanti, sarebbe opportuno separare i tessuti prima di porli in asciugatrice. Sicuramente toccherà perdere un po’ di tempo in più. Ma asciugare insieme solo capi che richiedono lo stesso tempo e la stessa temperatura ridurrà il rischio di rovinare i tessuti e trovare fastidiose stropicciature.

Se proprio non si può evitare e si è costretti ad asciugare carichi misti, conviene togliere dall’asciugatrice gli indumenti più leggeri, non appena asciutti.

In particolare le lenzuola e tutti i capi in cotone se prelevati dall’asciugatrice ancora leggermente umidi. Piegati e “allisciati” subito con le mani non richiederanno stiratura.

Attenzione al carico

Come per le lavatrici mai riempire troppo il cestello! Infatti caricandola eccessivamente si impedirà ai panni di asciugarsi a dovere, perché si creerà troppa umidità al suo interno.

Peraltro se il carico è eccessivo, i panni staranno stretti ed inevitabilmente finiranno per stropicciarsi. Quindi la prima dritta è caricare l’asciugatrice 1 kg in meno rispetto a quanto previsto dalle istruzioni.

Il trucchetto del ghiaccio

Un trucchetto furbo per evitare di stirare i panni e averli comunque senza grinze è la tecnica dei cubetti di ghiaccio. In cosa consiste? Basta inserire i capi nell’asciugatrice insieme a 3 cubetti di ghiaccio e azionare il ciclo di asciugatura per circa 15 minuti. Sciogliendosi il ghiaccio genererà vapore, attenuando pieghe e sgualciture. Poi, tirare fuori i panni, e con scrollarli un po’, ed ecco qua! Perfetti senza stirarli!

Le Palline da asciugatrice

A quanto pare funzionano, in commercio ne esistono diversi tipi di lana o plastica, cui è possibile anche aggiungere gocce di olio essenziale per rendere i panni ancora più profumati. La loro funzione è rendere i tessuti più morbidi e distenderne le fibre. Chi le ha provate assicura che lenzuola e biancheria non saranno più tremendamente aggrovigliati su loro stesse. Inoltre, aiutano riducono i tempi di asciugatura addirittura del 25%.

Con questi stratagemmi furbi da usare con l’asciugatrice non ci sarà più bisogno di stirare, più relax e meno stress domestico. Quindi perché non provarci? Magari approfittando del tempo libero guadagnato per coccolarsi un po’ o coltivare un hobby non male no?