Ci sono tantissimi modi per realizzare delle vernici per legno in modo naturale e soprattutto low cost. Anzi in questo articolo riporteremo delle diverse soluzioni completamente a costo zero.

Le tinte potranno essere utilizzate direttamente su legno grezzo e conferiranno una tinta calda molto simile all’acciaio e al noce. Una “ricetta” perfetta anche per ottenere un legno con effetto invecchiato.

Con queste straordinarie soluzioni fai-da-te tingeremo il legno senza spendere un centesimo.

Le pagliette delle pentole

Vediamo nel dettaglio come realizzare una vernice naturale utilizzando le pagliette delle pentole.

Per preparare la vernice naturale ci occorrerà:

a) una confezione di rotolini di pagliette di lana d’acciaio (non utilizzare le pagliette presaponate);

b) una bottiglia di aceto di vino;

c) un barattolo di vetro, anche di sottaceti o sott’olio.

A questo punto infiliamo i guanti di gomma e iniziamo mettendo nel barattolo le pagliette in lana d’acciaio. Riempiamo l’interno del barattolo per i due terzi.

Versiamoci dell’aceto riempiendolo fino al collo. Richiudiamo il barattolo e lasciamolo a riposo per 3-4 giorni a seconda di quanto scuro vorremo il colore.

Non c’è comunque da preoccuparsi. Perché anche questa, come ogni vernice chimica, può essere diluita.

Trascorsi i tre giorni prepariamo una latta di vernice vuoto oppure un altro barattolo di riuso vuoto. Prendiamo uno straccio di cotone, fermiamo sul collo di questo barattolo e filtriamo il nostro liquido.

Non ci dobbiamo preoccupate se filtrando l’aceto questo sarà ancora chiaro perché, al contatto, con l’aria, tenderà a scurirsi molto presto.

A questo punto la nostra vernice è pronta e possiamo procedere con un pennellino sulla nostra superficie grezza.

Se desideriamo un tinta più chiara basta aggiungere acqua.

Fondi di caffè

Andiamo ora a conoscere il secondo metodo per tingere il legno grezzo grazie ai fondi di caffè.

A tale scopo abbiamo bisogno di una tazza di fondi di caffè e di una tazza di acqua bollente.

Mettiamo i fondi di caffè in una pentola. Versiamo l’acqua bollente e lasciamo riposare per almeno due minuti.

Sempre servendoci di un barattolo di vetro e di un panno o di uno strofinaccio, andremo a filtrare il composto. La nostra vernice per il legno è pronta!

In questo caso avremo una gradazione più leggera, che lascerà ben intravedere le venature e i nodi del legno. Questo tipo di vernice è perfetto per un effetto decapè in stile provenzale.

Una buona alternativa è utilizzare direttamente il caffè espresso o quello solubile.

Dunque, con queste straordinarie soluzioni fai-da-te, appena descritte, tingeremo il legno senza spendere un centesimo. Qui la Redazione di ProiezionidiBorsa spiega, invece, come ottenere degli effetti decorativi murali a costo zero.