Su WhatsApp sta girando una nuova truffa. È tanto semplice quanto geniale. Caderci è veramente facile. Se va a buon fine, con questa nuova truffa si perde il controllo dell’account di WhatsApp. La buona notizia è che lo si può sempre riprendere.

È chiamata la truffa delle 6 cifre. Di seguito spieghiamo come funziona e perché fa perdere il controllo dell’account di WhatsApp. Inoltre indicheremo come evitarla e cosa fare se si cade nell’imbroglio.

Obiettivo della nuova truffa delle 6 cifre è quello di impossessarsi del controllo del profilo WhatsApp. Ecco come avviene. Il soggetto che subisce il raggiro, riceve da un suo contatto in rubrica un messaggio. Questo messaggio recita: ciao, ti ho inviato per sbaglio un codice a 6 cifre, puoi rimandarmelo?

Se si rimanda il codice a 6 cifre, che si riceve via sms, si perderà il controllo dell’account di WhatsApp. Spieghiamo bene il perché. La truffa funziona così.

Come funziona la truffa su WhatsApp del codice a 6 cifre

L’hacker installa sul suo telefono l’applicazione di WhatsApp e registra il numero del soggetto individuato per la truffa. WhatsApp per avere la conferma invia, tramite sms, un codice di conferma al numero registrato. Quindi invia un codice al soggetto che sta per essere truffato. Se questo comunica il codice all’hacker, il truffatore di fatto entra in possesso dell’account del truffato.

Per far capire meglio, è come installare WhatsApp su un nuovo telefono. Al momento della registrazione il sistema manda un codice via sms. Questo codice permette l’attivazione dell’account sul nuovo telefono. Solo che in caso della truffa, il nuovo telefono è dell’hacker.

Come sfuggire alla nuova truffa delle 6 cifre

La cosa più logica da fare è non rispondere a nessun messaggio sospetto e non inviare nessun codice. Se si ha qualche dubbio, meglio telefonare al nostro contatto per avere conferma.

Se si è caduti nella trappola, la prima cosa da fare è andare sul sito ufficiale di WhatsApp. Qui si trovano le istruzioni per rientrare in possesso dell’account (questo è il link).

Una volta rientrati in possesso dell’account, il consiglio è scrivere a tutti i contatti avvertendoli dell’hackeraggio.

