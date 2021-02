Le semplici funzionalità di WhatsApp ne fanno uno strumento di comunicazione eccezionale. Ma è proprio questa sua immediatezza che può creare grandi svantaggi. In questo articolo vogliamo mettere in evidenza lo sbaglio che molti fanno con WhatsApp e che porta un pericolo insidioso.

Molti adulti dedicano allo smartphone fino a 4 ore al giorno

WhatsApp è uno strumento di comunicazione molto utile. Ed è proprio questa semplicità d’uso e immediatezza che rende l’applicazione potenzialmente dannosa sotto un aspetto, quello del tempo. L’utilizzo costante è lo sbaglio che molti fanno con WhatsApp e che porta un pericolo insidioso, quello della scarsa produttività.

L’allarme arriva da Dan Nixon economista della Bank of England. Secondo Nixon il continuo arrivo dei messaggi, abbassa la soglia dell’attenzione e della concentrazione per ogni mansione. Questo porta ad un crollo della produttività.

Michael Winnick, fondatore di dScout, ha calcolato quanto tempo le persone dedicano al proprio smartphone. A seconda dei soggetti, mediamente tra 2 ore e mezzo a quasi 4 ore al giorno. L’11% di questo tempo è assorbito dalla lettura e dalla risposta dei messaggi.

WhatsApp abbassa la produttività nel lavoro e nello studio

Può sembrare una inezia, ma leggere un messaggino WhatsApp e poi rispondere, porta via minuti preziosi che sommati, alla fine della giornata sono moltissimi. Creando un calo della produttività e uno spreco enorme di tempo.

Facciamo due calcoli. Supponiamo di controllare e rispondere a 5 messaggi WhatsApp all’ora, e supponiamo che il tempo impiegato sia 1 minuto. Ne deriva che si perdono 5 minuti l’ora, che su otto ore di lavoro sono 40 minuti. Senza contare la perdita di concentrazione che crea la distrazione, oltre alla fatica del cervello per tornare a concentrarsi sull’attività momentaneamente abbandonata.

La soluzione

Quindi come fare per risparmiare tempo, mantenere alta la produttività senza rinunciare per tutto il giorno a controllare WhatsApp? Gli esperti di time management consigliano questa semplice soluzione.

Quando si lavora, occorre evitare di tenere lo smartphone sulla scrivania. Meglio ancora se non è a portata di mano. Si può metterlo nel cassetto, nella giacca o nella borsa. Non avendolo a portata di mano e non vendendolo, non si vedranno i messaggi arrivare e non saremo distratti.

Si può decidere di fare pausa 5 minuti ogni ora di lavoro, magari ogni ora e mezzo. In quei 5 minuti si può controllare lo smartphone, leggere e rispondere ai messaggi. Per poi riporlo e tornare a lavorare.

Naturalmente è consigliabile un piccolo trucco. Eliminare l’avviso acustico della notifica dei messaggi. Senza, sarà impossibile non controllare chi scrive ogni volta che arriva il beep dallo smartphone.

