Affacciarsi e vedere il balcone della vicina curato e rigoglioso, può creare un po’ di invidia ammettiamolo. Tutti abbiamo bisogno di bellezza, riempie gli occhi e nutre lo spirito. Il desiderio di avere una casa curata e accogliente è più che naturale, ma non sempre è facile badare a tutto! Spesso gli esterni finiscono per apparire un po’ abbandonati e trascurati. La prima soluzione al problema è la scelta di piante perenni e resistenti così da non dover ricominciare il lavoro da capo ogni anno. Ad esempio con questa bellissima pianta perenne siamo ancora in tempo per ottenere meravigliosi balconi fioriti e colorati.

Bidens, una coloratissima alternativa ai gerani

I gerani sono piante resistenti molto comuni sui balconi italiani, proprio perché così inflazionati possono non piacere, una buona alternativa per sostituirli può essere la Bidens. Si tratta di una pianta perenne, per lo più coltivata come annuale, che dalla primavera inoltrata fino ai primi freddi, regala cascate di fiori. Appartiene alla famiglia delle Asteraceae, inizialmente cresce eretta e poi mano mano finisce per diventare ricadente fino a raggiungere i 35-50 cm di lunghezza. I più creativi potrebbero anche realizzare delle belle composizioni in vaso abbinandola a verbena, surfinia o gerani. Per valorizzarne il portamento, potremo porla in vasi appesi meglio se di terracotta e mai troppo grossi. In questo modo eviteremo che le radici si sviluppino eccessivamente, a discapito di foglie e fiori.

Come curare e coltivare la bidens

Con questa bellissima pianta perenne siamo ancora in tempo per ottenere meravigliosi balconi fioriti e colorati. Seminando ora la bidens potremo avere le prime fioriture a partire dal mese di Giugno. Se invece intendiamo acquistarla già cresciuta in vivaio, nel travasarla dovremo far attenzione a non danneggiarne le radici. Ha foglie palmate, di colore verde chiaro e fiori molto numerosi, a cinque petali e a forma di stella e di colore giallo dorato o di belle sfumature arancioni. Come la maggior parte delle piante, i ristagni idrici sono suoi più grandi nemici. Quindi prima di metterla a dimora dovremo porre sul fondo del vaso dell’argilla espansa, almeno 2/3 cm. Dovremo poi aggiungere del terriccio di buona qualità, mischiato a sabbia in modo da favorire il drenaggio dell’acqua. Infine annaffieremo abbondantemente per stabilizzare il terreno.

Esposizione ed irrigazione

Una buona esposizione al sole le permetterà di svilupparsi al meglio, posto che sopporta bene anche di stare in una zona parzialmente ombreggiata. L’importante è che sia esposta alla luce diretta del sole almeno qualche ora. La bidens soffre il freddo, quindi d’inverno sarà bene trasferirla in un luogo riparato per riportarla all’esterno solo in primavera. Da marzo fino a settembre, dovremo fornire concime alla pianta, così da ottenere abbondanti fioriture. Sarà bene annaffiarla regolarmente, specialmente quando fa molto caldo, ma la buona notizia è che sopporta senza problemi anche brevi periodi di siccità. Onde evitare i ristagni idrici e conseguenti marciumi, tra un’annaffiatura e l’altra sarà opportuno attendere che il terreno sia ben asciutto.