A volte ci capita di ripetere certi gesti senza nemmeno accorgercene. Magari ci liberano dallo stress o ci fanno sentire bene. Ci sono però dai casi in cui questi gesti finiscono col rientrare in alcuni disturbi. Chi ad esempio non riesce a smettere di toccarsi i capelli potrebbe soffrire di tricotillomania, come abbiamo spiegato in un precedente articolo. C’è però un altro comportamento che può essere preoccupante. Alcuni pensano che sia solo un tic, ma se facciamo spesso questo gesto forse soffriamo di un disturbo poco conosciuto.

La dermatillomania

Alcune persone, infatti, non riescono a fare a meno di pizzicare, grattare o stuzzicare le loro pelle. Se ogni tanto grattarsi non fa male, qui parliamo di un vero e proprio disturbo, la dermatillomania. Per chi ne soffre grattarsi, pizzicare e stuzzicare sono compulsioni atte a liberarsi da stress, ansia e agitazione.

Questi gesti, quindi, vengono utilizzati per stare meglio e non solo per liberarsi da un fastidio fisico. Purtroppo però si tratta spesso di gesti ripetuti e concentrati su determinate aree del corpo. Solitamente chi soffre di dermatillomania agisce sulla pelle del volto, ma ogni zona del corpo può essere il focus di questo disturbo. Spesso chi ne soffre finisce col creare vere e proprie lesioni a queste aree.

Possibili cure

Alcuni pensano che sia solo un tic, ma se facciamo spesso questo gesto forse soffriamo di un disturbo poco conosciuto che è però in alcuni casi curabile. La dermatillomania è descritta nel DSM-V come un disturbo ossessivo compulsivo. La dermatillomania non solo provoca lesioni fisiche, ma spesso influisce anche sulla qualità della vita di tutti i giorni dell’individuo.

Per fortuna chi chiede aiuto ha la speranza di guarire, anche se la scienza non ha ancora trovato una cura definitiva. Alcuni approcci che sono stati testati sono ad esempio la psicoterapia e la terapia farmacologica con, ad esempio, ansiolitici o antidepressivi. Chi soffre di questo disturbo deve quindi rivolgersi a un medico con cui intraprenderà il percorso terapeutico più adatto.