Tutti conoscono il valore e la bontà dello zafferano. Lo utilizziamo per condire risotti e primi piatti ed è tra le spezie più costose al mondo. Ma oggi noi di Proiezionidiborsa stiamo per svelare un piccolo segreto. Lo zafferano rende molto di più se utilizzato in pistilli che in polvere. In pochi lo sanno ma è davvero incredibile quante cose possiamo fare in cucina con i pistilli dello zafferano.

Prepariamo i nostri pistilli

I pistilli, o stimmi, sono i fili rossi che vediamo nel centro del fiore. È da essi che si ricava la polvere che abbiamo l’abitudine di utilizzare in cucina. Oggi, però, parleremo di come utilizzare direttamente i pistilli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Prendiamo un contenitore con acqua tiepida e immergiamo i nostri piccoli “fili”. Lasciamo in infusione per un tempo compreso tra i 30 e i 50 minuti e facciamo attenzione che l’acqua non si raffreddi mai.

Al termine del procedimento avremo un liquido giallo dall’intenso odore di zafferano con cui realizzare magnifiche ricette.

Possiamo anche sostituire il liquido di infusione a piacimento. Se vogliamo preparare una vellutata mettiamo del latte al posto dell’acqua. Se useremo i pistilli per il risotto cuociamoli nel brodo vegetale.

In pochi lo sanno ma è davvero incredibile quante cose possiamo fare in cucina con i pistilli dello zafferano: risotti, condimenti e creme

L’infuso di pistilli va sempre utilizzato a fine cottura. Se lo inseriamo nei piatti quando non sono ancora pronti rischiamo di perdere gran parte del suo aroma. Per dare una marcia in più ai nostri risotti aggiungiamolo pochi minuti prima di iniziare a mantecare.

E se vogliamo aggiungere un po’ di colore al piatto mettiamo qualche pistillo crudo sopra al risotto.

Il nostro speciale infuso sarà utilissimo anche come condimento per la paella, e per verdure come le lenticchie. Bagniamo il piatto pochi minuti prima di servire e daremo un tocco da veri chef alle pietanze.

Con i pistilli possiamo anche realizzare una fantastica crema. Facciamo sciogliere due noci di burro in una pentola e aggiungiamo della farina. Mescoliamo fino a ottenere un composto omogeneo e aggiungiamo l’infuso. E il nostro speciale condimento è pronto per stupire la platea.