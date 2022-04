Se abitiamo in una casa con giardino abbiamo maggiori probabilità di rischiare le invasioni delle formiche, anche se teniamo gli ambienti puliti.

Con la primavera ritornano le formiche, e queste, assieme alle zanzare si scatenano delle vere e proprie guerre dall’inizio del caldo, fino all’autunno inoltrato. Allontanare questi insetti non è per nulla semplice, e con l’uso di prodotti chimici potremmo rischiare di intossicarci e di inquinare l’ambiente. Inoltre, a rischio potrebbe essere i nostrri cani e gatti che vivono nei nostri giardini.

Purtroppo, le formiche sono attirate dalle piante presenti in giardino ed entrano in casa attraverso le finestre, dai telai delle porte, dai rubinetti dell’acqua e dalle fessure presenti nei muri.

Non sono insetti pericolosi, ma per natura tendono ad esplorare l’ambiente e a colonizzarlo, per questo motivo occorre tenerle sotto controllo.

Possiamo farlo con una sostanza naturale, il cui odore risulta molto sgradevole alle formiche. Si acquista al supermercato, ma in genere l’abbiamo tutti in cucina.

Con la primavera ritornano le formiche ed ecco come evitare il rischio di invasione con un metodo naturale alla portata di tutti e che si può comprare al supermercato

Per evitare il rischio di invasione delle formiche, sia in giardino che in casa possiamo utilizzare l’aceto bianco o di mele, il cui odore acre terrà lontane le formiche per alcuni giorni, anche quando asciuga completamente.

Ecco come fare:

Creare una soluzione di aceto e di acqua al 50 per cento e versarlo in un contenitore spray. Spruzzare la soluzione sul terreno, e attorno ai vasi con le piante.

Ovviamente, prima di effettuare questa operazione controllare le condizioni meteo, altrimenti la pioggia laverà l’odore dell’aceto e il nostro lavoro risulterà inutile.

Come utilizzarlo in casa

In casa basterà spruzzarlo lungo il davanzale delle finestre, negli angoli delle porte e dove c’è il nido. Poiché l’aceto è ottimo anche per le pulizie di casa possiamo utilizzare la soluzione anche per pulire l’interno della dispensa, sui mobili, sul piano cottura, il pavimento. L’odore allontanerà le formiche per molto tempo.

Lettura consigliata

Per un soffione della doccia brillante ecco come adottare semplici trucchi con rimedi naturali