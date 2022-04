Finalmente il sole inizia a splendere e arriva la bella stagione. Si tratta di un bellissimo periodo, nel quale possiamo uscire all’aperto e organizzare qualche bel viaggio.

Allo stesso tempo, però, ci sono anche alcuni lati negativi, legati ad esempio all’aumento delle temperature. Per ora in gran parte d’Italia le temperature sono ancora moderate e non c’è ancora l’afa tipica dell’estate. Ma sta comunque iniziando a farsi strada un fastidioso problema: l’odore della pattumiera. Come ben sappiamo, con la primavera la pattumiera puzza di più, ed è davvero uno spiacevole inconveniente.

Come fare, dunque, per risolvere questo problema? Ci sono varie soluzioni possibili che ci permettono di evitare l’odore senza dover per forza buttare la pattumiera ogni giorno. Noi ne consigliamo in particolare una: usare una buona pianta profumata. Ce n’è una in particolare che è più adatta delle altre a neutralizzare i cattivi odori e, allo stesso tempo, a profumare un po’ l’ambiente circostante. Andiamo dunque a conoscerla.

La favolosa pianta che profuma

Non abbiamo bisogno di prodotti costosi per risolvere l’annoso problema, basta una semplice pianta. Noi consigliamo di utilizzare il timo. Questa pianta ha le proprietà giuste per profumare per bene la stanza, mentre evita che l’odore della pattumiera si diffonda. L’unica cosa che dobbiamo fare è mettere un po’ di foglie di timo sul fondo della pattumiera. Poi mettiamo il sacco della spazzatura sopra queste foglie e iniziamo pure a riempirlo.

In maniera quasi immediata sentiremo un bel profumo vicino alla pattumiera e i cattivi odori spariranno. Ovviamente questo effetto sarà temporaneo, perché dopo un po’ il profumo del timo scomparirà. A quel punto dovremo semplicemente cambiare le foglie vecchie con delle altre nuove e i cattivi odori continueranno a stare alla larga.

Con la primavera la pattumiera puzza di più, ma possiamo risolvere con questa profumatissima pianta

Ci sono, poi, altre buone soluzioni: ad esempio, possiamo usare anche il bicarbonato di sodio. Basta metterlo sul fondo del bidone della pattumiera e poi, quando si butta il sacchetto, si cambia anche il bicarbonato.

Chi ha un gatto sarà probabilmente sorpreso nel sapere che la sua lettiera, ovviamente pulita, potrebbe aiutare a risolvere il problema. Questa si utilizzerebbe in maniera simile al bicarbonato. Tuttavia, questi due ingredienti non permetterebbero di avere lo stesso potere profumante del timo, che resta probabilmente la scelta migliore.

