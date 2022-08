Con la Legge 104 si possono comprare auto e anche questi mezzi

Per chi ha una disabilità non sempre è facile affrontare le sfide quotidiane, nonostante l’affetto e la vicinanza di persone care. Per questo il nostro ordinamento al fine di rendere migliore la qualità della vita delle persone disabili prevede diversi benefici. Infatti i titolari di Legge 104 possono ottenere non solo permessi retribuiti sul lavoro ma anche ausili medici gratuiti a chi ne fa richiesta.

Si pensi ancora alle agevolazioni previste per i titolari di Legge 104 che vogliono acquistare l’auto o alle agevolazioni previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Vi sono davvero tantissime agevolazioni che possono davvero essere utile e far risparmiare un bel po’ di soldi. L’Agenzia delle Entrate annualmente aggiorna la sua guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità.

Ecco le agevolazioni previste per gli acquisti

La normativa tributaria infatti è particolarmente sensibile alle esigenze non solo di chi ha una disabilità ma anche dei loro familiari. Per questo prevede diverse forme di agevolazioni fiscali, in diversi settori. Per quanto riguarda la circolazione, prevede la detrazione IRPEF del 19%, l’IVA al 4%, l’esenzione dal bollo e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Hanno diritto a tali agevolazioni:

non vedenti e sordi;

persone con ridotte o impedite capacità motorie;

con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità d’accompagnamento.

Ovviamente tali agevolazioni sono riconosciute soltanto se i veicoli sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente per le esigenze delle persone disabili.

Con la Legge 104 si possono comprare non solo auto ma anche questi mezzi

Sono in tanti a chiedersi se queste agevolazioni per l’auto possano estendersi anche a moto o scooter. In particolare l’Agenzia delle Entrate espressamente indica veicoli per i quali sono ammesse le suddette agevolazioni. Tra questi in particolare rientrano:

le motocarrozzette, ovvero i veicoli a tre ruote per il trasporto di persone e in grado di avere al massimo 4 posti;

motoveicoli per il trasporto promiscuo, ovvero i veicoli a tre ruote per trasportare persone e cose con al massimo 4 posti;

motoveicoli per trasporti specifici, ovvero veicoli a tre ruote per il trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni. In particolare muniti permanentemente di speciali attrezzature per tale scopo.

Inoltre, come specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate, non sono agevolabili le cosiddette minicar che si possono guidare senza patente.

Ad ogni modo si potrà fruire della detrazione dall’IRPEF del 19% per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita. Basterà questa certificazione ai titolari di Legge 104 e familiari per ottenere lo sconto dall’Agenzia delle Entrate nel 730. Pertanto con la Legge 104 si possono comprare non solo auto, bensì anche altri mezzi risparmiando un bel po’ di soldi.

Lettura consigliata

Oltre al bollo auto e spese mediche l’Agenzia delle Entrate riconosce ai titolari di Legge 104 questa importante agevolazione sull’auto