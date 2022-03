Basta questa certificazione ai titolari di Legge 104 e familiari per ottenere lo sconto bici elettrica dall’Agenzia delle Entrate nel 730

L’Agenzia delle Entrate in virtù delle attuali novità legislative, ha aggiornato la sua guida in ordine alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. In particolare questa guida illustra le diverse situazioni in cui si riconoscono benefici fiscali a favore dei contribuenti con disabilità, nonché i loro diritti. Infatti il nostro sistema tributario mostra una particolare attenzione per i soggetti più fragili e per i loro familiari, prevedendo diverse agevolazioni.

Spesso questi ultimi si trovano anche ad affrontare e sostenere spese necessarie per lo loro assistenza. A tal proposito possono ottenere anche 399 euro di rimborso per le spese relative ad addetti all’assistenza o badanti di persone non autosufficienti. Inoltre basta questa certificazione ai titolari della Legge 104 per detrarre numerose spese necessarie per migliorare la qualità della vita, come si illustrerà di seguito.

La detrazione

Tra le agevolazioni del Fisco più conosciute rientrano sicuramente quelle riguardanti i veicoli per il trasporto disabili. In particolare, oltre all’esenzione del bollo auto e all’IVA agevolata, è prevista anche la detrazione IRPEF. Si tratta in particolare della detrazione pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto dell’auto e va calcolata su una spesa massima di euro 18.075,99. La detrazione IRPEF è prevista inoltre anche per l’acquisto di determinati mezzi di ausilio.

Inoltre anche per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’IRPEF del 19%. In particolare possono detrarsi, per la parte eccedente 129,11 euro le spese previste per le analisi, prestazioni specialistiche o chirurgiche. Mentre, per altre spese la detrazione è ammessa sull’intero importo senza togliere la franchigia. Tra queste, rientrano quelle per l’acquisto di poltrone per inabili o per persone non deambulanti, per apparecchi per il contenimento di fratture o ernie. Nonché per la correzione di difetti alla colonna vertebrale. O ancora, le spese per l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella.

Basta questa certificazione ai titolari di Legge 104 e familiari per ottenere lo sconto bici elettrica dall’Agenzia delle Entrate nel 730

Inoltre viene riconfermata nella guida 2022, anche l’agevolazione per l’acquisto di una bicicletta elettrica con pedalata assistita. Infatti l’Ente riconosce la possibilità di fruire della detrazione pari al 19%, pur non ricomprendendo tale mezzo tra gli ausili tecnici per la mobilità personale. Ma per averne diritto è necessario che la persona con disabilità produca:

la certificazione d’invalidità o di handicap, rilasciata dalla Commissione medica competente che attesti la menomazione funzionale permanente sofferta;

nonché la certificazione del medico specialista dell’ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

In mancanza di uno dei due requisiti nessuna detrazione potrà applicarsi. Infine, la detrazione potrà essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità risulti a carico.

