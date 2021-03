La redazione di ProiezionidiBorsa, costantemente attenta alla salvaguardia dei diritti dei lettori, quest’oggi risponde ad un quesito posto. In particolare, con la Legge 104, l’esenzione bollo auto è automatica? È necessario, prima di rispondere al quesito posto, fare delle precisazioni. L’esenzione dal pagamento del bollo auto è una delle agevolazioni previste dalla Legge 104 per i soggetti dichiarati disabili e per i loro parenti.

In particolare, possono accedere al beneficio dell’esenzione dal pagamento del bollo auto:

disabili con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di accompagnamento;

sordi, non vedenti e ipovedenti gravi, con relativa certificazione, o sordomuti;

disabili con grave limitazione a deambulare e per coloro che hanno subito pluriamputazioni. In questi casi è richiesto il riconoscimento dell’handicap con connotazioni di gravità.

Tuttavia, nonostante la disabilità sia accertata, l’esenzione dal pagamento del bollo auto non opera automaticamente. È necessario, seguire un iter burocratico. Vediamo, brevemente cos’è necessario fare.

Con la Legge 104, l'esenzione bollo auto è automatica?

Va detto inoltre che non è sufficiente essere titolari ai sensi della Legge 104, ex art.3 comma 3.

Si può usufruire di questa agevolazione, allorché l’autovettura sia utilizzata esclusivamente o in maniera prevalente per le necessità della persona portatrice di handicap o disabilità.

Ad ogni modo, per richiedere l’esenzione è necessario presentare domanda all’ufficio tributi della Regione di appartenenza. In alternativa, all’Agenzia delle Entrate o agli uffici ACI.

L’istanza va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del bollo. Tale termine non è perentorio.

Il modulo si può scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata.

Si dovranno allegare i seguenti documenti:

copia carta di circolazione;

certificazione attestante l’invalidità;

copia patente di guida;

nel caso in cui il soggetto intestatario sia diverso, documentazione attestante che il soggetto disabile, sia fiscalmente a carico del richiedente.

Una volta ottenuta l’esenzione, non sarà necessario ripresentare la domanda, fatta eccezione l’ipotesi di sostituzione del veicolo.

