Conoscere i comportamenti dei propri cani è molto importante. Per quanto possiamo prenderci cura di loro infatti, ci sono cose che ci sfuggono. E loro non mancheranno di farcelo sapere, agendo in una certa maniera. Oggi vedremo proprio alcune delle cose che fanno i nostri amici a quattro zampe, e come interpretare. Vedremo che non dobbiamo mai sottovalutare questi comportamenti dei nostri cani.

La ricerca di attenzione

Oggi vedremo quali sono le azioni che il nostro cane compie per attirare l’attenzione, e perché non vanno ignorate. Una delle azioni che conosciamo meglio è quella di portarci una pallina: in tal caso, come sappiamo, sta cercando di dirci che vuole giocare con noi. Assecondiamolo, e giochiamo un po’.

Se non giochiamo abbastanza con lui, terrà molta energia repressa e questo gli farà male. In questo caso potrebbe ricorrere ad un altro metodo di attirare l’attenzione, ovvero correre in giro per casa in maniera forsennata. Lo farà soprattutto quando torniamo a casa dopo una giornata di lavoro, ed è un forte segno per chiederci di prestargli attenzione.

Altri comportamenti

Ci sono poi comportamenti meno conosciuti, ad esempio a volte il cane ci dà la zampa, anche se non gliel’abbiamo chiesto. Quando lo fa, è perché vuole qualcosa, e ce lo comunica così.

A molti poi sarà capitato di vedere il proprio cane mordersi la coda. Questa azione può sembrare divertente ma è un possibile campanello d’allarme. A volte infatti i cani si comportano così quando sono annoiati e stressati, e cercano qualche modo per divertirsi.

Non dobbiamo mai sottovalutare questi comportamenti dei nostri cani, perché se li trascuriamo, possono portare a forte stress. Allo stesso tempo, se vediamo che i nostri amici agiscono così, non dobbiamo mostrarci eccessivamente calorosi. Questo infatti creerebbe un attaccamento esagerato tra cane e padrone, che può sfociare in comportamenti preoccupanti come questo.

Assicuriamoci quindi di usare moderazione nei confronti dei nostri cani, e vedremo che il loro benessere aumenterà moltissimo.