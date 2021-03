Chi desidera delle scarpe bianche come nuove? Ora è possibile, e per ottenerle servirà un prodotto molto comune in casa. E con due spruzzi di questo prodotto si avranno subito le scarpe bianche. Questo tipo di scarpa è molto alla moda però, essendo chiara, si sporca subito.

Le scarpe bianche e suoi look

Chi va a correre sa benissimo cosa significa avere le scarpe sporche. Motivo per cui chi va a correre non indossa mai le scarpe bianche. Le scarpe bianche vengono indossate su dei look casual. Per andare a fare aperitivo, una passeggiata in centro, per fare la spesa o altro. Anche in questi casi le scarpe si sporcano, quindi è arrivato il momento di pulirle per bene.

Vari modi per lavare le scarpe

Ci sono molti metodi per lavare le scarpe. Si possono mettere in lavatrice, anche se per alcune è sconsigliato, oppure si possono usare altri strumenti. Ad esempio si può usare lo struccante viso per rimuovere le macchie dalle scarpe. Ma se si desidera un bianco brillante non resta che usare questo trucco.

Con due spruzzi di questo prodotto si avranno subito le scarpe bianche

Infatti per rimuovere veramente la sporcizia dalle scarpe bisogna usare un idrorepellente spray. E il trucco è veramente facile e quasi nessuno lo sapeva. Basta infatti spruzzare questo idrorepellente multifunzione, WD-40, sulle scarpe bianche, aspettare qualche minuto che il prodotto faccia effetto e poi con un vecchio spazzolino grattare via bene lo sporco.

Con questo super prodotto è possibile fare anche tanto altro. Essendo un olio lubrificante si può usare per le cerniere incastrate delle giacche, ma anche per rimuovere la gomma da masticare attaccata alla suola della scarpa. Insomma si può usare per tantissime cose, per questo è multifunzione.

E ora abbiamo scoperto anche un nuovo modo per far tornare bianche le nostre scarpe.

