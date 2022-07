Le viti arrugginite possono diventare un problema nella quotidianità. In questo articolo scopriremo come togliere la ruggine e allentare le viti e come prevenirla.

La ruggine si verifica quando il ferro è esposto all’umidità per un lungo periodo di tempo e, di conseguenza, si ossida. Gli atomi di ossigeno si combinano con l’acqua e si forma uno strato di ossido di ferro, ovvero la ruggine.

Poiché si diffonde rapidamente, dovremmo agire in fretta e togliere la ruggine non appena ce ne accorgiamo.

Come rimuovere la ruggine e riuscire ad allentare le viti e in quali modi possiamo prevenirla efficacemente

Esistono due modi per rimuovere la ruggine dalle viti:

creando una reazione chimica;

rimuovendo la ruggine meccanicamente.

Se le viti sono molto arrugginite potrebbe essere necessario utilizzare entrambi i metodi.

Rimuovere chimicamente la ruggine significa o utilizzare delle soluzioni speciali acquistate in ferramenta o utilizzare rimedi casalinghi che includono:

acido acetico;

acido citrico;

bibita cola;

acido ossalico;

bicarbonato di sodio / lievito in polvere.

Dovremmo lasciare le viti nel liquido per diverse ore, dopodiché potremo rimuovere la ruggine con un vecchio straccio.

In seguito bisognerà lavare le viti con acqua a sufficienza in modo che l’acido non attacchi di nuovo il metallo. Bisognerà anche asciugare bene la vite prima di reinstallarla o usarla. In caso contrario la ruggine potrebbe ripresentarsi.

La rimozione meccanica della ruggine, invece, si ottiene utilizzando degli strumenti come una spazzola metallica o una paglietta d’acciaio. Entrambi gli strumenti entrano negli ingranaggi delle viti e rimuovono le particelle di ruggine in modo molto efficace.

Anche l’olio penetrante è un ottimo modo per rimuovere la ruggine e allentare le viti perché riesce ad insinuarsi anche negli spazi più piccoli.

Alcuni metodi sono efficaci anche per eliminare la ruggine da balconi e terrazzi.

Altri modi per allentarle

Dunque ecco come rimuovere la ruggine con facili consigli. Si può rimuovere la ruggine e riuscire ad allentare le viti anche con una forza esterna mirata. Per esempio con un martello, provando ad allentare il collegamento a vite con colpi leggeri.

L’ultima opzione è un trapano a percussione. Questo agisce sulla vite con ancora più forza, ma questo rischia di distruggerle.

Se la vite, il dado e la testa sono arrugginiti, potremmo usare un seghetto. Tuttavia, questo metodo funziona solo se c’è abbastanza spazio. Lo strumento può essere usato anche per tagliare la vite arrugginita, se non si riesce ad estrarla in altro modo.

Come prevenire la ruggine

Se ci si vuole risparmiare la seccatura di rimuovere la ruggine, si può provare a prevenirla. Dovremmo proteggere le viti dall’umidità prolungata. Ingrassandole od oliandole, l’umidità non potrà raggiungerle.

Gli oli usati per prevenire la ruggine contengono spesso acidi speciali che contrastano e prevengono contemporaneamente la formazione della ruggine. Quindi le viti saranno doppiamente protette.

