La fine di una relazione è spesso un episodio molto doloroso. Causa ferite che faticano a rimarginarsi nonostante il passare del tempo.

Ciò avviene specialmente quando si provavano sentimenti genuini per un ex compagno o si era particolarmente attratti dalla sua persona.

Sono questi i segni dello zodiaco più difficili da dimenticare dopo una delusione amorosa

Secondo l’astrologia, dopo la fine di una relazione amorosa alcuni segni zodiacali sarebbero più difficili da dimenticare rispetto ad altri. Le ragioni di ciò sono da addurre a più fattori. Tra questi potrebbero esserci una personalità particolarmente magnetica o la loro capacità di far sentire il compagno molto amato. Eccone un elenco.

Lo Scorpione

Si tratta di uno dei segni più empatici dello zodiaco. È capace di capire fino in fondo le emozioni altrui e di far sentire speciale il proprio compagno. Amano in modo molto intenso ed è davvero difficile trovare persone che lo facciano allo stesso modo. Ecco perché non li si dimentica facilmente.

La Bilancia

È un segno dall’enorme carisma e fascino. Poche persone riescono a pareggiarla da questo punto di vista. Innamorarsi di una Bilancia è pertanto molto facile.

Oltre ad avere le caratteristiche già citate, è anche capace di suscitare forti emozioni e di divertirsi in compagnia.

Il Leone

Tende ad essere molto passionale e attento con la persona che ama. Le fa spesso regali e complimenti ed è capace di farla sentire la più fortunata al mondo. Dopo la separazione, si sentirà la mancanza di tutta quanta questa premura.

Il Toro

Trovare una persona affidabile in amore è davvero difficile. Le tentazioni sono sempre dietro l’angolo. Il Toro è tuttavia uno dei rari segni che tende ad essere fedele e leale sia in amore che in amicizia. È sicuro di sé e tende a pianificare tutto e a non far mancare niente al proprio compagno.

Chi ama la stabilità difficilmente riuscirà a superare una rottura con questo segno zodiacale, salvo casi particolari.

L’Acquario

È un segno molto empatico e ricco di dedizione nei confronti del suo compagno. Ama sostenerlo e aiutarlo a raggiungere tutti quanti i suoi obiettivi. Sa come motivare le persone nei momenti in cui sono scoraggiate. Il suo altruismo è una caratteristica rara e che lo rende molto difficile da dimenticare al termine di una relazione.

Il Sagittario

Questo segno riesce a trasformare anche la vicissitudine più banale in una vera e propria avventura. Sa come divertirsi e vivere la vita in modo spensierato. Ama far ridere le il compagno e consolarlo quando è triste grazie al suo senso dell’umorismo.

Dunque, per tutti i motivi illustrati sono questi i segni dello zodiaco che si impiegherà più tempo del solito a dimenticare e con cui la separazione sarà molto più dolorosa.

