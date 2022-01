Inverno, stagione di neve, legna che scoppietta nel camino e soprattutto, almeno per gli appassionati, di sci. Gli amanti di questo sport possono, infatti, finalmente rifarsi del periodo passato ad aspettare la riapertura delle piste, divertendosi a sciare sul manto nevoso. Oggi vogliamo riferirci proprio a questi appassionati descrivendo una località decisamente particolare. Infatti, sciare con visuale sul mare è possibile se si sceglie di passare delle giornate veramente speciali in questa isola tutta quanta italiana. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Il periodo perfetto per poter sfogare la propria passione per la neve

Il nostro Paese è costellato di bellissime località, che diventano particolarmente incantevoli durante l’inverno. Proprio per questo motivo, nel corso dei nostri articoli, abbiamo presentato delle mete stupende da esplorare in tutta serenità sia in famiglia che in solitaria. Ad esempio, abbiamo spiegato perché queste bellissime località montane sono perfette per potersi divertire in famiglia. Allo stesso modo siamo venuti incontro agli amanti del relax, presentando dei borghi bellissimi dove poter passare delle giornate invernali all’insegna della tranquillità più assoluta. Oggi scopriremo invece una meta piuttosto interessante, perfetta per poter passare una vacanza invernale decisamente diversa dal solito e facilmente raggiungibile.

Sciare con visuale sul mare è possibile se si sceglie di passare delle giornate veramente speciali in questa isola tutta quanta italiana

Quando si pensa alla Sicilia, si ha spesso in mente il mare incontaminato che contraddistingue quest’isola, oppure i famosissimi dolci che spopolano in tutta Italia. Pochi potrebbero immaginare che proprio qui si trova una località montana decisamente particolare, in cui poter passeggiare sulla neve guardando il mare. Eppure, è proprio questo che si può fare se si visita la montagna più famosa dell’isola. Parliamo, ovviamente, dell’Etna, il più alto vulcano d’Europa grazie ai suoi 3.000 e più metri di altezza. Ed è proprio qui che si può sciare, godendosi l’incantevole spettacolo oppure visitando i rifugi presenti sui versanti del monte.

Mentre gli amanti degli sci potranno divertirsi nelle varie piste disponibili, gli amanti della natura potranno esplorare questa località decisamente particolare in inverno. Infatti, il colore nero del terreno si mischia con il candore della neve, il tutto condito dal colore del mare in lontananza e dal verde dei boschi. Uno spettacolo affascinante, che rimane impresso e che merita di essere visto almeno una volta nella vita.

Approfondimento

