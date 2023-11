Come eliminare l’umidità nell’armadio e prevenire la muffa con questi sacchetti economici e facili da trovare 

Come eliminare l’umidità nell’armadio e prevenire la muffa-Foto da pixabay.com

Cattivo odore e umidità nell’armadio? Niente paura potresti usare queste bustine che costano poco e sono facili da trovare.

Hai rimandato questo momento per troppe settimane, ma ora devi assolutamente dedicarti al cambio di stagione degli armadi. Con il calo delle temperature non si può più aspettare. È il momento di tirare fuori i maglioni pesanti, i cappotti, le sciarpe e i cappelli.

Prima di sistemare tutti i vestiti nell’armadio ricordati di svuotarlo e provvedere ad un’accurata pulizia. Per eliminare la polvere accumulata, ti serve solamente un panno bagnato. Pulisci anche i cassetti e lascia asciugare bene prima di sistemare tutti i vestiti.

Attenzione all’umidità

Capita spesso, però, che nonostante le continue pulizie, nell’armadio ci sia cattivo odore e anche della muffa. Un problema davvero fastidioso che potrebbe danneggiare la struttura del guardaroba e i tessuti dei vestiti. Per non parlare delle macchie nere e di quel pungente odore difficile da mandare via.

Le cause della formazione della muffa sono diverse. Gli ambienti chiusi e poco ventilati sono soggetti a sviluppare questa problematica. Inoltre, se l’armadio poggia vicino ad una parete che da sull’esterno, allora le probabilità che si formi l’umidità potrebbero essere alte.

La muffa si svilupperebbe anche a causa degli indumenti non del tutto asciutti ma riposti comunque nell’armadio.

Se hai questo problema cerca di aprire spesso le ante del guardaroba per far circolare l’aria al suo interno e durante le belle giornate, tira fuori i vestiti e lasciali al sole.

Assicurati anche che gli indumenti siano sempre ben asciutti.

Per pulire l’interno dell’armadio ed eliminare anche il terribile odore utilizza dell’acqua e aceto. Spruzza la soluzione ottenuta e asciuga con un panno pulito.

Come eliminare l’umidità nell’armadio e prevenire la muffa: cosa usare?

Ora è il momento di utilizzare il carbone attivo che avrebbe la capacità di assorbire i cattivi odori e l’umidità. Dobbiamo solo posizionare le bustine nell’armadio o nei cassetti. Il carbone attivo si può acquistare nei negozi specializzati oppure online ed è un prodotto davvero economico.

Anche i sacchetti di gel di silice potrebbero essere davvero utili. Si tratta di quelle bustine che di solito troviamo all’interno della scatola delle scarpe oppure nelle borse. Se le vuoi acquistare sono facili da trovare online, ad esempio su Amazon. Questi sacchetti avrebbero delle proprietà assorbenti e proteggerebbero gli abiti. Ecco, come eliminare l’umidità nell’armadio e prevenire la muffa.

Vuoi profumare il guardaroba? Prepara dei sacchettini, puoi usare anche un vecchio calzino, con all’interno delle stecche di cannella, oppure del sale e qualche goccia di olio essenziale della profumazione che preferisci.